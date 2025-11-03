Revisa cuándo vuelve la lluvia a Santiago: se aproxima nuevo sistema frontal que afectará a diez regiones del país

Un sistema frontal asociado a una baja segregada se aproxima desde Coquimbo hasta Los Lagos, generando lluvias y tormentas eléctricas entre el 5 y 6 de noviembre. La meteoróloga Laura Batista detalla las regiones afectadas, las precipitaciones esperadas y la intensidad de los vientos.

Compartir

Un nuevo sistema frontal se aproxima al país desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos. Un fenómeno errático conocido como baja segregada será el responsable de las lluvias y tormentas eléctricas que se esperan para este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

De acuerdo con la meteoróloga Laura Batista, “este sistema que se forma a niveles medios de la troposfera varía mucho, pero hasta ahora todos los modelos indican que puede generar tanto precipitaciones como tormentas eléctricas en sectores de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío”.

Para el miércoles, Batista afirma que en la zona precordillerana de las regiones de La Araucanía y Biobío caerán entre 10 y 15 milímetros de agua. Durante el jueves, la baja segregada avanzará hacia la zona central, dejando precipitaciones desde Ñuble hasta Coquimbo.

En el caso de la Región Metropolitana, se podrían registrar entre 5 a 7 milímetros de lluvia en el interior y hasta 15 milímetros en San José de Maipo.

El fenómeno traerá además fuertes vientos “que pudieran llegar a 70 km/h en la cordillera, 40 km/h en la precordillera y en valles también se espera que haya algo de viento, pero no tan intenso como en altura”, explica la meteoróloga.

A diferencia de otros sistemas, esta baja segregada no implica un descenso de las temperaturas, aunque puede dejar agua nieve sobre los 3.500 metros. Se trata de un fenómeno “bastante habitual en esta época de transición del año”, cuando bolsas de aire frío se separan de los flujos atmosféricos principales y generan inestabilidad.