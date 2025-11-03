Unimarc debe indemnizar con $10 millones a clienta que sufrió fractura de brazo tras caer en escalera mecánica en Ovalle

La Corte de La Serena rechazó el recurso de apelación interpuesto por Unimarc y confirmó la sentencia que le ordena al supermercado indemnizar a la clienta por concepto de daño moral.

En febrero de 2023, en la comuna de Ovalle, una clienta tuvo un accidente en un supermercado Unimarc. Allí, sufrió una caída en una escalera mecánica, lo que le dejó con una fractura de húmero proximal derecha con split de cabeza humeral.

Así, se solicitó una indemnización al supermercado, y ahora la Corte de La Serena, en la Segunda Sala, confirmó la sentencia que le ordena a Unimarc a indemnizar por $10 millones a la clienta por concepto de pago moral.

“A diferencia de los argumentos esgrimidos por la recurrente, este tribunal de alzada ha arribado a la convicción que el tribunal de primera instancia realizó una correcta ponderación de la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica. En efecto, se encuentra acreditado en autos que la consumidora sufrió un accidente al interior del establecimiento comercial de la demandada, específicamente en la escalera mecánica que conecta el área de compras con el estacionamiento, lo que quedó demostrado, en cuanto al tipo de lesiones ocasionado por el accidente (…), que dan cuenta de las lesiones sufridas, las atenciones de urgencia recibidas y el tratamiento posterior“, consigna el fallo contra Unimarc.

Y agrega: “Que, al poner a disposición de sus clientes una escalera mecánica como medio para desplazarse entre distintos niveles del establecimiento, la demandada asume un deber de seguridad reforzado, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes o aminorar sus consecuencias”.

“Si bien la recurrente acompañó documentación relativa a las mantenciones de la escalera, resulta significativo que, según consta en la adhesión a la apelación, justamente en el mes de febrero de 2023 no se realizó mantención alguna, y que posterior al accidente la escalera fue clausurada, lo que constituye un indicio relevante de la existencia de deficiencias en las condiciones de seguridad. Asimismo, cabe hacer presente que la demandada no rindió prueba alguna respecto del estado de los carros de compras que pone a disposición de sus clientes, ni acreditó que estos cumplieran con las condiciones de seguridad necesarias para su uso en las escaleras mecánicas”, lee.

En esa línea, plantea “respecto del quantum indemnizatorio fijado por el tribunal de primera instancia, este tribunal de alzada estima que el monto de $5.000.000 (cinco millones de pesos) establecido por concepto de daño moral resulta insuficiente atendidas las circunstancias particulares del caso, la entidad de las lesiones sufridas, la edad avanzada de la demandante y las secuelas que el accidente le ha provocado”.

Así, agrega sobre el accidente en la escalera mecánica que “para determinar el monto adecuado de la indemnización por daño moral, es necesario considerar diversos criterios que la doctrina y jurisprudencia han establecido, tales como: la gravedad de las lesiones, el sufrimiento físico y psíquico padecido, la duración del tratamiento médico, las secuelas permanentes o de larga data, la edad de la víctima, la afectación de su vida cotidiana y laboral, la pérdida de calidad de vida, y el principio de reparación integral del daño. En el caso de autos, todos estos elementos concurren con particular intensidad, lo que justifica un aumento sustancial del quantum indemnizatorio”.

“Que, en el presente caso concurren los tres componentes tradicionales del daño moral: el pretium doloris, representado por el sufrimiento físico derivado de la fractura y el prolongado proceso de recuperación; el préjudice d’agrément, que se traduce en la pérdida de la vida normal y común de la consumidora, viéndose impedida de realizar actividades cotidianas, laborales y recreativas desde el día del accidente hasta la fecha, afectando su autonomía personal y su inserción social; y el daño psíquico, acreditado mediante el informe pericial que da cuenta de las disminuciones de sus aptitudes psíquicas y el menoscabo a su salud mental”, concluye.

Es en ese sentido que el tribunal de alzada resolvió que la indemnización de Unimarc por el accidente en la escalera mecánica debía ser por $10 millones.