Caóticas salidas, funas, presencia del piñerismo y el saludo entre Kaiser y Matthei: lo que no se vio del debate presidencial de la Archi

El encuentro no solo estuvo marcado por la áspera discusión entre candidatos, sino también por la tensión que se vivió a ratos a la salida del Centro de Extensión de la Universidad Católica, donde se generó un conato cuando se retiraba el abanderado libertario, Johannes Kaiser, al punto que otros abanderados optaron por abandonar el lugar por un camino alternativo. En la cita, además, destacó la amplia presencia de invitados, entre ellos, Magdalena Piñera, Gustavo Gatica y Mario Desbordes, quien sólo un día antes abrió una polémica en Chile Vamos.

Por Eduardo Monrroy y Rodrigo Córdova

4,5 millones de auditores fue el resultado que arrojó el debate de la Asociación Radial Chilena (Archi) realizado esta mañana y que volvió a poner frente a frente a los ocho candidatos presidenciales, a solo doce días de la elección.

Para las 6:50 horas estaba planificada la llegada del primer candidato presidencial al Centro de Extensión de la Universidad Católica, con Marco Enríquez-Ominami. Cada uno de los postulantes tenía la posibilidad de invitar a 20 personas para que los acompañaran durante la instancia, quienes se ubicaron en los asientos dispuestos en salón.

Los asesores más cercanos de los comandos, además, pudieron instalarse en pequeños camarines habilitados al interior del patio central del Centro de Extensión de la Universidad Católica. Los espacios contaban con algunas sillas, mesas y pequeños sándwiches de cóctel. Mientras tanto, los invitados compartían en un área común reservada especialmente para ellos.

Entre los asistentes, se vio a figuras destacadas de cada comando. En el caso de Evelyn Matthei, la acompañó Magdalena Piñera, la hija del expresidente Sebastián Piñera, a quien se pudo ver saludarla al comienzo de la cita.

La candidata en un momento recibió un afectivo saludo de uno de sus contendores. Se trató de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), con quien la alcaldesa mantiene una buena relación. De hecho, Matthei suele señalar en entrevistas que es uno de los políticos que “mejor le cae”, pese a no compartir su forma de pensar.

La presencia de Desbordes tras la polémica por apoyo a reelección de diputado republicano

Con Matthei también llegaron exmiembros de los gobiernos de Piñera, como el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI), los exministros Jaime Bellolio (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Isabel Plá (UDI) y Mario Desbordes (RN).

Este último se ubicó detrás de ese grupo junto a su escolta. El exalcalde de Santiago, precisamente, ayer lunes abrió una polémica dentro de su sector luego de que apareciera en un video respaldando la reelección del diputado Álvaro Carter, que milita en las filas del Partido Republicano.

El edil trató esta mañana de subrayar que no por ello ponía en duda su respaldo a la candidata Matthei. “Para nada ha perjudicado. Estoy full Evelyn Matthei todo el día. Debo ser de los que está más visiblemente apoyándola”, dijo a la salida del encuentro.

En el comando de la candidata aseguran que Desbordes estaba desde un inicio considerado en la lista de los invitados enviada el pasado jueves y que su inclusión no fue de último minuto.

El abanderado republicano, José Antonio Kast, en tanto, llegó al debate acompañado de varios miembros de su equipo de campaña. Entre ellos, Bernardo Fontaine, Mara Sedini y Ruth Hurtado. También marcó presencia el exministro Rodrigo Álvarez (ex-UDI), quien se debió retirar temprano y raudo debido a que debía impartir clases.

Kaiser, en tanto, optó por asistir rodeado de casi exclusivamente candidatos a parlamentarios de su partido.

Al otro lado, en tanto, se encontraban los asesores e invitados de Jeannette Jara, como el jefe del comité estratégico de campaña, Darío Quiroga, la jefa de comunicaciones, Susana González y los alcaldes Gustavo Toro (San Ramón) y Luis Astudillo (Pedro Aguirre Cerda). Entre ellos, además, se encontraba el candidato a diputado Gustavo Gatica, quien compite en cupo del PC.

Del oficialismo, en tanto, llamó la atención para algunos que se hicieran presente tres candidatos que compiten férreamente por un escaño en el distrito 11: Constanza Schönhaut e Isidora Alcalde, por el Frente Amplio, y Tomás Hirsch, del pacto de los regionalistas verdes.

Las interrupciones por los aplausos del público

Así, finalmente el amplio contigente de invitados pudo contemplar el debate en el mismo salón donde este se desarrollaba. Por lo mismo, en varias ocasiones los aplausos o incluso pifias generaron interrupciones o que muchas veces no se entendiera claramente lo que decían algunos abanderados.

Los grupos más eufóricos fueron los acompañantes de Franco Parisi, Eduardo Artés y Johannes Kaiser.

De hecho, estos últimos —entre los cuales había incluso uno que vapeaba durante el debate, identificado entre los libertarios— aplaudieron con fuerza cuando Kaiser comenzó a criticar al Gobierno por anunciar el cierre y la transformación de Punta Peuco en un recinto penitenciario común.

“Los derechos humanos nos interesan solamente cuando afectan a un sector y no cuando afectan a otros sectores”, dijo el candidato, abriendo la puerta a la posibilidad de indultar a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, como Miguel Krassnoff.

Kaiser, además, arremetió contra el candidato Artés, advirtiendo que “el uso de menores de edad para realizar y cometer delitos es, en sí, un delito”, lo que generó nuevos aplausos entre sus seguidores. Pero la respuesta no tardó.

“No entiendes nada, pero nada de educación. Es una vergüenza, de verdad que es así, eres una vergüenza”, replicó Artés, provocando los vítores de sus jóvenes acompañantes y risas entre los invitados de Kaiser.

Lo mismo ocurrió cuando José Antonio Kast contestó en una pregunta que 2026 será el año en que entrarán menos inmigrantes en situación irregular al país.

La caótica salida de Kaiser y de Parisi

La primera en retirarse del Centro de Extensión de la UC fue la candidata Jeannette Jara. Lo hizo por la salida hacia la Alamenda, donde un grupo numeroso de estudiantes se instaló para esperar la salida de los abanderados.

Jara, que no ofreció un punto de prensa, recibió aplausos al retirarse, así como también solicitudes de selfies. No ocurrió lo mismo con otros candidatos.

El segundo en hacerlo fue Franco Parisi (PDG), quien recibió aplausos pero también improperios de algunos presentes. La situación, eso sí, no pasó a mayores.

Sin embargo, el caos llegó con la salida de Johannes Kaiser. Aunque varios jóvenes se acercaron para pedirle un saludo o una foto, en un momento el libertario cruzó palabras con un hombre mayor. Algo dijo el sujeto —no quedó claro qué— que captó la atención del candidato, pero este optó por seguir caminando sin prestarle atención.

Ante la indiferencia, el hombre palmoteó “con mano pesada” la espalda del candidato, según relató un testigo. De inmediato, el equipo de Kaiser intervino para separarlos. Fue entonces cuando uno de los guardias de seguridad contratados por la organización empujó al individuo y le propinó un golpe de puño en la boca.

Mientras Kaiser se alejaba entre aplausos de estudiantes y peticiones de selfies, detrás de él el hombre quedaba con la boca ensangrentada, exigiendo explicaciones por la agresión. “Estamos en democracia”, repetía, mientras los funcionarios de seguridad universitaria lo tomaban de la ropa para sacarlo de la casa de estudios.

Según miembros de la organización, a todos los candidatos se les informó que podían retirarse del recinto por la parte posterior. Eso hizo posteriormente el resto de los postulantes.

Kast, por ejemplo, se fue por la salida que da a calle Lira, aunque de todos modos recibió un improperio de una persona que estaba en el lugar.

Afuera de la universidad, en todo caso, hubo otros momentos tensos. En un momento, de hecho, una joven lanzó agua con una botella a adherentes de José Antonio Kast, que se encontraban con gorros y banderas de campaña. Los adherentes de Artés aplaudieron la acción de la estudiante.