Política 16 de Abril de 2025 Alcalde Sichel y cuadro donado a Ñuñoa que se llevó Emilia Ríos: “Esto demuestra el desorden que había dejado el Frente Amplio”

El jefe comunal de Ñuñoa dice a The Clinic que no conocía el cuadro, puesto que cuando fue electo jamás fue invitado a pasar a la oficina de la entonces alcaldesa Ríos. Además, cuenta que en el concejo municipal de hoy esperaba que el concejal Andrés Argandoña (Frente Amplio), con quien se acordó la devolución de la obra, llegase con ella. Sin embargo, ello no ocurrió. El concejal oficialista dijo a este medio que el cuadro aún no está en su poder.

