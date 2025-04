La ruta del congrio: los mejores lugares para comer pescado en Semana Santa

Frito, a la plancha, en calugas o dentro de un caldillo. Es uno de nuestros pescados más famosos y por lo mismo nunca viene mal disfrutarlo.

Antes de la aparición más o menos masiva de productos como la reineta, la merluza austral o, incluso, la corvina; era el congrio el objeto de deseo de los chilenos cada vez que se hablaba de pescado. De alguna manera, con la suerte de diversificación del catálogo de pescados que se ha dado en los últimos veinte años en Chile, da la impresión, a ratos, que el congrio ha perdido algo de terreno.

Sin embargo, basta con preguntarle a cualquier comensal por su pescado favorito y no son pocos los que tiene al congrio en los primeros lugares. Así las cosas, vale la pena mirar la oferta existente y ver dónde es posible comer congrio en plenitud.

A la antigua

Hace muchos años se estilaba comer los buenos pescados, de carne firme, cocinados a la plancha y con una salsa por encima. Justamente este tipo de preparaciones se pueden disfrutar aún en el clásico La Tasca de Altamar, donde siempre sale de maravilla su buen Congrio a la Plancha ($16.500) con la también clásica Salsa Margarita ($6.200).

Ojo que también tienen salsa de alcaparras, mantequilla negra y finas hierbas. Y para estar en línea con el plato, recomiendo acompañarlo de un Sauvignon Blanc bien seco.

Noruega 6347, teléfono 222111041, Las Condes.

Pura potencia

Dicen que cualquier cosa que se pida en el formato “a lo pobre” queda bien. Y me parece que es cierto, porque he probado lomos, churrascos y hasta pollos “a lo pobre” y la verdad es que no quedan nada mal.

Pues bien, también es posible encontrar la versión “a lo pobre” pero con congrio. En este caso en particular, me quedo con el Pobre Congrio ($14.600) de Mister Fish. Muy rico, y por supuesto muy contundente.

www.misterfish.cl

Simple pero rico

Los amantes de los productos del mar sin duda conocen el restaurante Don Gaviota, que por años ha funcionado en la calle El Roble en Recoleta. Bueno, desde hace algún tiempo han sumado un segundo local en la Avenida Einstein, también en Recoleta.

Y justamente en este último lugar es donde se puede encontrar un muy buen Filete de Congrio Dorado ($14.900), el que se puede pedir a la plancha, mantequilla, pilpil o ajillo. Se lee simple y lo es, pero también muy rico.

Avenida Einstein 930, teléfono 224578563, Recoleta.

Como quiera el cliente

Otro restaurante especializado en productos del mar muy conocido en la escena gastronómica santiaguina es el muy original Ocean Pacific’s, que a su clásico local del Barrio Brasil sumó hace algunos años una sucursal en Vitacura.

En cualquiera de estos sitios es posible disfrutar de un muy buen Congrio ($14.550), el que se puede pedir frito o grillado. A gusto del cliente y siempre con una porción generosa de pescado y bien fresco. Una delicia.

www.oceanpacifics.cl

Nerudiano

Probablemente la receta más famosa en que se utiliza el congrio es el popular caldillo, el mismo que Pablo Neruda elevó a la categoría de platillo de culto. Por lo mismo, en el restaurante Nobel, ubicado al interior de la Casa Museo Isla Negra, su Cadillo de Congrio Nerudiano ($18.600) es uno de los puntos alto de la carta, inspirada obviamente en el universo gastronómico del poeta.

Se trata de una preparación contundente (comen dos, fácil), servida en una hermosa olla de fierro y que contiene una buena mezcla de trozos de congrio, camarones, papas, tomate, cebolla y zanahorias estofadas; además de un toque de crema de leche.

Por todo lo anterior su caldo es enjundioso y con un maravilloso aroma ahumado. Además, la vista del lugar le hace honor a la preparación y al poeta.

Poeta Neruda s/n, teléfono 974413545, Isla Negra, El Quisco.

Otro formato

Las calugas de merluza son famosas en Valparaíso. Corresponden a pequeños bocados de este pescado, que se pasan por batido y luego se fríen; por lo que el resultado final son unos cubos imperfectos de pescado muy buenos.

Lentamente, estas calugas han llegado a restaurantes especializados en productos del mar en Santiago y otras ciudades del país, ya que además de ser muy ricas resultan muy útiles a la hora de aprovechar los despuntes de pescado que quedan de otras preparaciones.

Más allá de todo eso, a lo que me quiero referir aquí es a las Calugas de Congrio ($13.000) que se pueden pedir en Caleta La Reina. Bien fritas, crujientes por fuera y húmedas en su interior; vienen con salsa tártara para untar. Plato ideal para compartir y para acompañar con una cerveza fría. Bien playero todo.

Valenzuela Llanos 1358, teléfono 229935498, La Reina.

Oriental

Muchos años tiene el tradicional restaurante chino Oriental. Partió primero en la calle Manuel Montt para luego llegar a su actual esquina de Holanda con Diego de Almagro.

Aquí siempre se ha podido saborear su maravilloso Congrio Oriental ($15.980), el que consiste en trozos de congrio pasados por un ligero batido y servidos junto a algas chinas, bambú y cebollín crudo más algunos aliños y la infaltable salsa soya. Muy bueno y ni siquiera necesita arroz para acompañar.

Holanda 1927, teléfono 222232272, Providencia.