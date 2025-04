Una inversión de 60 millones de dólares: el proyecto que convertirá el antiguo matadero de Lo Valledor en un mall estilo “abasto”

En un terreno de 20 mil metros cuadrados contiguo al mercado mayorista, que actualmente se destina en gran parte a estacionamientos, se construirá un centro comercial que pretende convertirse en un polo de atracción gastronómica y de compras minoristas. El inicio de las obras está proyectado para el primer trimestre de 2026.

Lo Valledor, el mayor mercado mayorista de frutas y verduras de Chile, se prepara para vivir una notable expansión. En el sector del antiguo matadero, el que hoy se ocupa en gran parte para estacionamientos, se construirá un mall tipo “abasto”.

Según detalla El Mercurio, el proyecto contempla una inversión de 60 millones de dólares y pretende convertir este terreno de 20 mil metros cuadrados, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en un polo de atracción gastronómica y de compras minoristas.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya está aprobada y se proyecta que las obras se inicien en el primer trimestre de 2026.

La explosión urbana del sector, con nuevas zonas residenciales como la Villa Panamericana, fue uno de los factores determinantes para que los socios de Administradora de Mercado S.A., operadora de Lo Valledor, decidieran llevar a cabo este cuantioso proyecto.

“Uno ve que la comuna ha ido adquiriendo una mayor densificación, y que comunas como esta y las aledañas van necesitando nuevos centros de servicios, de esparcimiento y de atención que no saque a las personas fuera de la zona. Así es como aparece este proyecto en calle Carlos Valdovinos”, explicó Marcelo de Moras, gerente general de la operadora de Lo Valledor.

Un mall estilo “abasto” en Lo Valledor

Desde Administradora de Mercado S.A. explicaron que decidieron desarrollar un mall estilo “abasto”, ya que buscan traspasar la “esencia” que históricamente ha tenido Lo Valledor.

“Así lo llamamos, porque es un mall que tiene que traspasar la esencia del mercado. No es un mall típico. No vamos a llenar de tiendas, zapaterías, etc., sino que es un mall que tiene que llevar todo lo que es el mercado de abasto, todo lo que hay en el mercado mayorista que se ve acá, a la venta real, de retail, pero con la experiencia del mercado”, comentó De Moras.

“Y lo que estamos viendo es como también, arquitectónicamente, este centro comercial reflejará la historia del mercado. Este no ha reclamado su lugar justo dentro de lo que es en el entorno nacional y de Santiago. Es un lugar casi patrimonial que puede reflejarse en este proyecto”, agregó.

El proyecto de este centro comercial contempla una capacidad de 400 estacionamientos, subterráneos y en superficie. Además tendrá conexión con las estaciones de Metro (Línea 6) y EFE, ambas de nombre Lo Valledor.