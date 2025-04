Los otros candidatos que sondeó Chile Vamos para hacer primarias y el enredo que provocó Checho Hirane por supuesto llamado de Matthei

El comediante debió desdecirse y asegurar que nunca existió una llamada de la exalcaldesa para sondear su entrada en una primaria, aunque reconoció que esta fue una conversación en el marco de su programa radial. Sus dichos iniciales generaron sorpresa y malestar dentro de la coalición, donde hay quienes consideran que suma un nuevo episodio a una cadena de improvisaciones por las primarias. Con todo, en el entorno de Matthei afirman que las conversaciones siempre estuvieron radicadas a nivel de directivas. "¿Me ofrecieron o me ofrecí a participar de unas primarias? No me acuerdo", dijo hoy el comediante.

“Ustedes saben que yo soy compañero de la Evelyn (Matthei), somos amigos. Tenemos la misma edad”. Así describió el jueves pasado el comediante y presentador radial Sergio Checho Hirane su relación de amistad con la abanderada presidencial de Chile Vamos para luego dar paso a una revelación.

Durante la emisión de su programa en Radio Agricultura, contó que la exalcaldesa de Providencia estaba incómoda con las conversaciones que se estaban dando en su sector para realizar una primaria de Chile Vamos, debido a que no estaba de acuerdo a participar de unas elecciones acotadas, en las que solo tuviera al frente a Rodolfo Carter.

“A mí me invitaron a participar de una primaria, tengo que decirlo ahora públicamente. Como ya no voy, no hay ningún problema”, señaló Hirane ese jueves, algo que pasó casi desapercibido debido al cambiante panorama en Chile Vamos, que a esa altura se decantaba por convocar a unos comicios, en los que Matthei enfrentara a los senadores Francisco Chahuán (ex-RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), además de Rodolfo Carter.

Aquel escenario finalmente fue descartado en la mañana de ayer lunes por Matthei, anunciando públicamente que su decisión es llegar a primera vuelta y reforzar sus equipos de trabajo durante esta semana.

En ese marco, ayer durante la tarde, el propio Checho Hirane volvió a comentar que había sido invitado a la frustrada primaria de Chile Vamos, al ser consultado por la diputada Pamela Jiles en su programa radial. “Sí, es verdad, yo no puedo mentir públicamente. Pasa que ella al principio no quería tener una primaria sola con Carter”, dijo.

Y sumó: “Pero yo al ir a una primaria quemo todos mis barcos, no puedo volver a la radio, a mi actividad, eso queda muerto”.

Sus declaraciones se divulgaron rápidamente en redes sociales y la conversación generó sorpresa entre dirigentes de Chile Vamos. “Yo no tengo idea de esas conversaciones, no sé qué relación tienen“, dijo esta mañana el presidente de RN, Rodrigo Galilea. “Solo puedo decir que desde el punto de vista de Renovación Nacional, eso jamás fue considerado“, agregó en Tele13 Radio.

“De verdad que esa llamada en particular la desconocía“, sostuvo, por su parte, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en Radio Infinita.

En Chile Vamos, precisamente, afirman que ni los presidentes de partido conocían que se hubiera hecho una gestión de ese modo para sumar a Hirane a una primaria. De hecho, aseguran que hubo dirigentes que contactaron al comediante durante la tarde de ayer para conocer si los diálogos fueron ciertos, lo cual se les ratificó.

En el sector, además, recordaban que Hirane a través de su programa radial había manifestado apertura a ser parte de una primaria, pero aseguran que al menos a nivel de partidos, no se hicieron estas gestiones.

Cercanos a Matthei, en tanto, aseguran que se generó un malentendido y que nunca la candidata la ofreció al comediante ser parte de una primaria, ni mucho menos que esto se tratara de un llamado que ella hizo. Indican que todo se enmarcó en una conversación que ambos sostuvieron el miércoles pasado dentro de la radio, el mismo día en que Hirane entrevistó por más de una hora y media a Matthei y donde la exalcaldesa generó polémica al justificar el golpe de Estado.

Hirane debió salir esta mañana a desdecirse de lo que había dicho en dos oportunidades. A través de su cuenta de X (antes Twitter). “Quiero hacer una aclaración para no seguir con falsas polémicas: Nunca nadie me ofreció formalmente participar en ninguna primaria. En conversaciones de pasillo dije que yo estaría disponible a participar si con ello ayudaba a la realización de las mismas. Eso es todo. No hay nada más”.

¿Se ofreció o le ofrecieron ser parte de las primarias? “No me acuerdo”, dice Checho Hirane

El humorista, de todos modos, profundizó más tarde en su diálogo con Matthei, nuevamente en su programa radial.

“Yo me equivoqué al decir que Evelyn me había llamado. Nunca me llamó, conversamos aquí del tema cuando hicimos la entrevista, que es distinto a que ella me haya llamado, para aclarar los temas”, dijo.

En esa línea, reconoció que se había conversado de la posibilidad de participar de unas primarias y que también lo había abordado con Guillermo Ramírez, aunque siempre en el marco de su programa radial. “En ese contexto, yo dije: ‘Estoy disponible para sacrificarme‘. Mi sacrificio significaba dejar todo botado”.

Y sobre si él se ofreció a participar de unas primarias o si le ofrecieron ser parte de una, dijo no recordarlo: “No me acuerdo. Es que fue una conversación. No me acuerdo si nació de que yo dije que estoy disponible o si me preguntaron si estaría disponible, no me acuerdo”.

Las conversaciones de Chile Vamos con otros posibles candidatos

En Chile Vamos, de todos modos, el tema generó incomodidad entre dirigentes, que creen que esto suma un nuevo episodio a días en que en la coalición ha cundido la improvisación por las conversaciones en torno a las primarias, estando marcada por los pasos en falsos en la materia, como fue la renuncia a RN por parte de Francisco Chahuán para competir en esos comicios, los que finalmente se descartaron.

Con todo, cercanos a Matthei indican que las conversaciones de las primarias siempre estuvieron radicadas en las directivas de los partidos de Chile Vamos y que se exploraron diversas opciones. Y que la candidata les expresó la necesidad, una vez analizado todo, de que al no existir la posibilidad de tener una primaria amplia, ir directo a primera vuelta.

En ese marco, en los partidos reconocen que hubo conversaciones con otros posibles candidatos, aparte de Chahuán, Cruz-Coke y Carter.

En los días previos indican que hubo intensas conversaciones con el expresidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls, quien se encuentra reuniendo firmas para inscribirse como postulante independiente.

Dirigentes indican que los presidentes de los partidos se reunieron con él para conocer su posición en el ámbito presidencial. Además, recibió llamados de senadores de la coalición que mantenían algún grado de cercanía. No obstante, no fue posible cambiar su postura.

Antes, de todos modos, personeros del conglomerado habían mantenido constantes conversaciones con la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, para que fuera parte de una primaria y con ello se lograra convocar a un mundo más ligado con el centro o la centroizquierda. Sin embargo, esto no fue posible cuando conocieron de las dificultades de la colectividad para constituir el partido a nivel nacional, pese al despliegue de los dirigentes de Demócratas en las regiones en que no reunían las firmas necesarias.

Con ello, y el rechazo de Johannes Kaiser y José Antonio Kast a participar, se activó la idea de realizar unas primarias acotadas solo a figuras cercanas a Chile Vamos.