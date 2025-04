Pagos secretos a Hermosilla: los honorarios sin registro bancario que le entregó un exasesor presidencial luego de finalizado el gobierno de Piñera

En los chats entre el abogado Luis Hermosilla y el exasesor presidencial, Andrés Sotomayor, aparecen las huellas de pagos realizados luego de finalizado el segundo gobierno de Sebastián Piñera que se entregaron por mano y sin dejar registro bancario. Las entregas de dinero las realizó Sotomayor, pero hasta ahora nadie ha querido revelar la procedencia de los fondos, ni la explicación para esos pagos. En los mismos chats están parte de las gestiones de Hermosilla para apoyar nombres que arribaron al Poder Judicial, y el lobby del abogado para reafirmar el nombramiento de Sergio Muñoz al mando de la PDI.

“Hola Lucho, ¿Cómo estás? Tengo los honorarios de abril-mayo-junio”, le escribió Andrés Sotomayor a Luis Hermosilla el 18 de marzo de 2022 a través de un chat por Whatsapp. Había pasado una semana del fin del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y ambos profesionales estaban en nuevos puestos laborales luego de haber participado como asesores en La Moneda.

Otros chats de julio de ese año revelan que entonces se repitieron los pagos. En esos registros no se explicita el motivo de la entrega del dinero. Tampoco la identidad de quién financió esos honorarios.

Los fondos que ha recibido Hermosilla durante los últimos años han estado en el foco de la indagatoria judicial que lo investiga por delitos de corrupción que incluyen el lavado de activos. Hasta ahora no se conocían estos pagos que se entregaron por mano y evitando el registro bancario. Y de no ser porque en los chats quedaron huellas, no habría sido posible. En las cartolas bancarias de Luis Hermosilla no aparecen depósitos ni transferencias que apunten a dineros pagados por un exasesor presidencial, o de la persona que ordenó realizarlos.

Lo que sí está establecido es que Hermosilla utilizaba con frecuencia dinero en efectivo. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y otra pericia realizada por la fiscalía, determinaron que desde 2017 el abogado ha depositado más de $188 millones en efectivo en sus cuentas. Sus secretarias históricas declararon que era habitual que el abogado recibiera sobres con dinero, y que estos se guardaban en una caja fuerte.

Andrés Sotomayor, quien entregó los pagos a Hermosilla, fue el jefe de gabinete de Gonzalo Blumel durante su paso por el Ministerio del Interior (entre noviembre de 2019 y septiembre de 2020), y luego se trasladó al segundo piso de La Moneda, donde trabajó junto a Cristián Larroulet asesorando directamente a Sebastián Piñera.

Desde el 10 de marzo de 2022, cuando terminó su contrato con el gobierno, Sotomayor se trasladó a tiempo completo al estudio Porzio, Ríos y García, donde hasta el día de hoy se mantiene como abogado socio.

¿Por qué un exasesor de La Moneda realizó pagos a Hermosilla en 2022, luego de finalizado el gobierno del que ambos formaron parte? Andrés Sotomayor no estuvo disponible para responder las preguntas de The Clinic.

Pero sus chats con Hermosilla, que quedaron respaldados en el celular del abogado penalista, evidencian que ambos siguieron cumpliendo funciones para resguardar la figura del Presidente Piñera. Además de los pagos, durante 2022 compartieron tareas como recopilar tuits de la fiscal Ximena Chong, o monitorear las declaraciones del entrante Presidente Gabriel Boric. También habrían realizado gestiones de prensa.

Hoy Andrés Sotomayor está siendo investigado por la Fiscalía Regional de O´Higgins, la que tiene a cargo una de las aristas más relevantes del caso Hermosilla: el presunto tráfico de influencias entre La Moneda y el Poder Judicial. En esa sede de la fiscalía analizan los chats donde aparece Sotomayor, pero también los que mantuvieron con Hermosilla el aún ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, y el actual ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery.

Hace un mes el Ministerio Público incautó el celular de Sotomayor, el que actualmente está siendo periciado. En él es probable que aparezcan antecedentes adicionales a los que ya tiene sobre su escritorio el fiscal a cargo de la causa, Javier Von Bischoffshausen. Entre la información relevante que la fiscalía halló en los chats de Hermosilla con Sotomayor aparecen numerosas conversaciones sobre nombramientos judiciales. Hasta ahora no era público que en esos registros también consta la entrega de dinero.

Exasesores de La Moneda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera le dijeron a The Clinic que los pagos a Hermosilla estaban relacionados con la defensa penal del abogado al exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien estaba imputado en varias causas judiciales relacionadas con el estallido social. También indicaron que esos pagos venían directamente del exmandatario, aunque ninguno estuvo disponible para aseverarlo con el micrófono encendido.

Consultada la familia Piñera, optaron por no referirse al tema. Andrés Chadwick no contestó los mensajes que se le enviaron para obtener su versión sobre estos antecedentes.

Durante el primer gobierno de Piñera, Andrés Sotomayor también cumplió funciones en el segundo piso, como integrante del equipo de Cristián Larroulet. Claro que en 2020 tenía más influencia. Un reportaje de La Tercera indicó que Sotomayor llegó a ser uno de los asesores más cercanos al entonces mandatario. Esa relevancia se nota en sus chats con Hermosilla.

Los pagos

El 11 de marzo de 2022 se produjo el cambio de mando entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, y exactamente una semana después Sotomayor le avisó a Hermosilla que ya tenía su pago correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de ese año. En el chat no aparecen los motivos de esa remuneración.

Sotomayor: hola Lucho, cómo estás?

Sotomayor: tengo los honorarios de abril-mayo-junio

Sotomayor: voy a dejarle a Samuel su parte ahora en la tarde ¿quieres que le pase la tuya o te la llevo el lunes a tu oficina?

Quienes trabajaron en el segundo piso de Piñera le dijeron a The Clinic, bajo condición de anonimato, que “Samuel” es Samuel Donoso, el abogado penalista que representó al exmandatario en causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. La misma función cumplía Hermosilla, pero en la defensa de Andrés Chadwick. Las mismas fuentes indicaron que esos pagos habrían alcanzado las 100 UF mensuales, y que se entregaban en efectivo o a través de cheques.

Hermosilla respondió el mismo día los mensajes de Sotomayor para coordinar la entrega del pago.

Hermosilla: Hola Andrés

Hermosilla: Si puedes llevármela el lunes, sería genial. O me dices dónde la mando a buscar ese día… Gracias

Sotomayor: Te llevo el lunes!

Hermosilla: Gracias

Luis Hermosilla, el abogado recibió pagos por parte de un asesor presidencial de Sebastián Piñera cuando ya había terminado ese gobierno. No quedó huella en sus cartolas bancarias. Agencia Uno.

Seis días después, el 24 de marzo de 2022, Hermosilla y Sotomayor coordinan gestiones sobre la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong.

Sotomayor: hola Lucho, no sé si estás hábil ya

Sotomayor: pero cuando puedas, por favor mándame el o los tweets de la Fiscal Chong, que pudieran servirnos

Hermosilla: Hola

Hermosilla: Ya encargué el barrido de la Chong

Dos semanas después la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, dijo en el Congreso que un avión con migrantes había sido devuelto a Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera, lo que no era cierto y significó uno de sus traspiés en el cargo. Hermosilla y Sotomayor se activaron en torno a ese error.

Hermosilla: Es muy grave

Hermosilla: Sea cierto o no. Por razones distintas

Sotomayor: Así es

Sotomayor: Activamos algunas acciones: oficios y gestiones con prensa

Hermosilla: También estoy en eso

Hermosilla: Esto le debería costar caro

A mediados de abril la Corte de Santiago sobreseyó al Presidente Piñera en una causa por omisión de denuncia que había comenzado el excapitán del Ejército, Rafael Harvey, quien acusaba que el mandatario no consideró las alertas de corrupción en el Ejército. Cuando comentaron ese fallo, Hermosilla le dijo a Sotomayor que él había alegado la causa, y que había que sacarle partido en las redes sociales a las críticas de la corte contra el juez Daniel Urrutia, que antes había rechazado el sobreseimiento.

El 31 de mayo de ese 2022 Sotomayor le escribió a Hermosilla por otro actor que actúa en tribunales y que lo tenía preocupado: “Te llamé por algo de Rendón. Cuéntame por favor, cuándo podrías hablar”, en referencia a Luis Mariano Rendón, que ha sido querellante en varias causas contra Sebastián Piñera.

El 2 de junio Hermosilla le pidió a Sotomayor conseguirse el audio de una entrevista que el Presidente Boric había dado a radios regionales: “Dijo que iba a entregar antecedentes a la Fiscalía de cara a posible persecución penal en contra de Piñera sobre posible violaciones a los derechos humanos durante su gobierno”, escribió Hermosilla.

Luego la conversación vuelve a los pagos. Este es un chat del 4 de julio de 2022.

Sotomayor: hola Lucho, cómo estás?

Sotomayor: tengo el pago de julio-septiembre

Sotomayor: podría llevarlo esta semana a tu oficina

Sotomayor: podría ser mañana AM

Sotomayor: cuéntame si te parece

Hermosilla: Hola Andrés, cómo has estado?

Hermosilla: Te lo agradezco, puede ser antes de las 11?

Ese día no lograron juntarse, y al día siguiente acordaron que Hermosilla mandaría a alguien a buscar el pago a la oficina de Sotomayor en el edificio donde funciona el estudio de Porzio, Ríos y García.

Sotomayor: por supuesto también puedes mandar a buscarlo a mi oficina (estoy al lado de

Samuel)

Sotomayor: mil perdones

Sotomayor: cuéntame qué te queda mejor

Hermosilla: Hola Andrés, cómo estás?

Hermosilla: Dame tu dirección y lo mando a buscar

Hermosilla: Irá Juan Gómez, mi chofer

En otro registro de chat, esta vez entre Hermosilla y una de sus asistentes de confianza, Katherine Muñoz, consta que ese mismo 6 de julio el abogado dio la orden para que fueran a buscar el pago a la oficina de Sotomayor.

Nombramientos

Antes de los pagos por fuera del sistema bancario, y antes de que se terminara el gobierno de Piñera, Hermosilla y Sotomayor coincidieron en la tarea de incidir en los nombramientos judiciales que debía concretar el gobierno. Sotomayor lo hacía por su rol en el segundo piso, y Hermosilla por su voluntad de tejer redes propias al interior de los tribunales.

Asesores que participaron en el segundo piso durante la anterior administración, explican que quienes querían ser nombrados en algún cargo judicial debían pasar dos filtros al interior del gobierno. Primero el Ministerio de Justicia escogía un nombre y lo enviaba al segundo piso de La Moneda.

Allí el equipo comandado por Cristián Larroulet —que funcionaba con encargados por cada uno de los ministerios—, revisaba las propuestas y recogía opiniones entre abogados. Entre ellos Hermosilla. Los exasesores explican que mientras el Ministerio de Justicia se preocupaba de los efectos al interior de los tribunales, en el segundo piso debían auscultar las consecuencias políticas de los nombramientos.

Andrés Sotomayor, exasesor presidencial durante el gobierno de Sebastián Piñera. Imagen: Sandro Baeza/The Clinic

En el segundo piso hubo varios encargados de ver los temas de Justicia. Entre ellos estuvo Felipe Hübner, quien luego pasó a ser asesor de la influyente senadora Luz Ebensperger (UDI), que reemplazó a Hernán Larraín en el cupo gremialista de la Comisión de Constitución del Senado.

Hübner explicó en un reportaje de Ciper cuál era la tarea que les correspondía como asesores presidenciales en estas materias: “En algunas ocasiones se le encargaba al equipo del que yo era parte analizar fallos de los candidatos, leer los libros que hubiesen escrito, etc. Y recabar opiniones de abogados”.

Andrés Sotomayor también estuvo a cargo de los nombramientos judiciales en el segundo piso. Y a juzgar por lo que aparece en los chats, Luis Hermosilla tenía perfectamente claro el funcionamiento de ese sistema. El 29 de marzo de 2021, cuando el gobierno debía escoger un nombre para la Corte de Apelaciones de Santiago, le escribió a Sotomayor.

Hermosilla: Acuérdate en medio de toda la locura de Ulloa. Lo vamos a necesitar

Sotomayor: si hay un nombre claro es ese

Hermosilla: Que no se demoren…

Hermosilla: No hay razón para ello

Y efectivamente no hubo demora. El 19 de abril de ese 2021 Antonio Ulloa juró como ministro de la Corte de Santiago. Hoy es uno de los magistrados que está en una situación compleja a partir del caso Hermosilla. Figura como imputado en la investigación de la Fiscalía Regional de O´Higgins y además enfrenta un sumario al interior de la Corte de Santiago (vea reportaje de The Clinic “La situación insostenible del ministro Ulloa: tribunal autoriza inédito allanamiento a la Corte Suprema para incautar investigación interna”).

En paralelo a la elección de Ulloa, Sotomayor y Hermosilla también estaban atentos a lo que ocurría con otro cupo que debía llenarse en la Corte Suprema. “Quiénes debieran estar en la quina?”, preguntó Sotomayor el 1 de abril de 2021. Cuatro días después, la quina estaba conformada y entre los candidatos aparecían los dos que le interesaban al gobierno: Raúl Mera y María Teresa Letelier (MTL).

Sotomayor: buena quina (en el sentido que están los que queremos que estén)

Hermosilla: Efectivamente

Hermosilla: HL (Hernán Larraín) dijo a supremos que el gobierno va a elegir entre Mera y MTL

Hermosilla: Yo me juntaré esta semana con ella

Y eso fue cierto. Luis Hermosilla se reunió con María Teresa Letelier en su casa cuando ella postulaba a integrar la Corte Suprema. Ella misma lo reconoció a The Clinic (lea aquí esa entrevista: “María Teresa Letelier, ministra de la Corte Suprema: “El sistema de nombramientos no se va a modificar jamás, porque al Senado no le interesa que se reforme”).

Aunque las gestiones de Hermosilla para influir en los nombramientos del Poder Judicial no se redujeron a las conversaciones que sostuvo con asesores presidenciales —sus chats muestran cómo mantenía aceitada una red de influencia al interior de los tribunales, entre los abogados penalistas más influyentes, y también con dirigentes políticos y empresarios—, ciertamente esa cercanía con el Ejecutivo le permitía un grado de incidencia mayor.

De muestra un botón. El 6 de julio de 2021 Andrés Sotomayor le envió tres documentos adjuntos, acompañados del siguiente mensaje: “Tres ternas nuevas”. Se trataba de los nombres seleccionados para concursar por cupos en las cortes de Iquique, Temuco y Santiago. En el chat no figuran qué recomendaciones realizó Hermosilla, y si esos nombres finalmente arribaron al cargo. Hay que considerar que buena parte de las conversaciones se realizaban por llamados telefónicos o con reuniones presenciales, y de eso no quedó registro.

De lo que sí hay huella es de los triunfos judiciales que Hermosilla se adjudicaba, y que lucía ante los representantes del Presidente. El 2 de abril de 2021 le envió una resolución a Sotomayor. Se trataba de una causa donde una comunidad mapuche se había querellado por el delito de genocidio en contra del Presidente Piñera.

Hermosilla: Resolución a querella por genocidio. para proveer, dese estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 letra d) del Código Procesal Penal, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la querella

Hermosilla: le pide”La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren”

Sotomayor: Buena resolución

Hermosilla: Así es

Hermosilla: Juez nombrado hace un mes… De nada

Sotomayor: Es clave

Nombramiento en la PDI

También fue ante Sotomayor que Luis Hermosilla apuró gestiones para que La Moneda confirmara el nombramiento de Sergio Muñoz al mando de la PDI en el invierno de 2021. El abogado penalista que hoy cumple prisión preventiva en Capitán Yáber granjeó lealtades al interior de la policía civil. Fue el abogado del exdirector, Héctor Espinoza (imputado por delitos de corrupción), y luego trabajó una relación estrecha con Muñoz, quien no alcanzó a terminar su mandato a propósito de su cercanía con Hermosilla.

El exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, llega a inmediaciones del Centro de Justicia para su formalización por el caso Hermosilla. Francisco Paredes/Agencia Uno.

En marzo del año pasado fue allanado y detenido por orden de la fiscalía, luego de que se detectara que había entregado información reservada a Hermosilla de causas penales que afectaban a Piñera y a dirigentes políticos de su círculo estrecho. Ahora Muñoz se prepara para amarrar un procedimiento abreviado con el Ministerio Público que le ahorre enfrentar un juicio oral, tal como reveló Radio Biobío.

El 7 de junio de 2021 Hermosilla estaba preocupado por el inminente nombramiento del nuevo director de la PDI. Entonces le escribió a Sotomayor:

Hermosilla: Acuérdate de la PDI…

Sotomayor lo llama y luego le escribe.

Sotomayor: era para contarte en qué estábamos

Sotomayor: está claro el tema, pero quería juntarse con él antes del nombramiento

Hermosilla: Obvio!!!

Hermosilla: Es bueno que lo conozca

Hermosilla: Yo me he reunido varías veces con él y ACH una

“ACH” es Andrés Chadwick. Los exasesores presidenciales que conversaron con The Clinic bajo condición de anonimato, dijeron que Chadwick era la carta que usaba Hermosilla cuando quería hacer valer sus puntos ante el Presidente Piñera.

Tres días después, el 10 de junio, Sergio Muñoz Yáñez juró como el nuevo director de la Policía de Investigaciones. 33 meses después, en marzo de 2024, Muñoz tuvo que abandonar el cargo cuando la fiscalía allanó su oficina y su domicilio, y lo detuvo por revelarle secretos a Hermosilla.

Ahora quien se prepara para enfrentar al Ministerio Público es el propio Andrés Sotomayor, quien deberá prestar declaración ante los fiscales de Rancagua que indagan los vínculos de exasesores presidenciales con Hermosilla y su máquina de nombramientos. Sin duda, allí Sotomayor deberá entregar su versión sobre los pagos que intermedió para hacérselos llegar a Hermosilla cuando ambos ya estaban fuera del gobierno.