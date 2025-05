Aprueban instalación de parquímetros en Ñuñoa: propuesta incluyó barrios del Estadio Nacional para eventos, pero excluyó Suárez Mujica, Pucará y Bremen

La administración del alcalde Sebastián Sichel anotó un triunfo con la aprobación de la licitación que permitirá instalar parquímetros en barrios que suelen verse afectados por estacionadores ilegales. La propuesta remarca que en la zona del Estadio Nacional será solo para eventos, mientras algunos sectores tendrán esta medida permanente. Si bien originalmente la licitación consideraba los barrios Pucará, Bremen y Suárez Mujica, estos fueron finalmente excluidos.

AEn una reñida votación, que fue definida por un solo voto, el Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó instalar parquímetros en diferentes sectores de la comuna, enfocado principalmente en la zona del Estadio Nacional, para eventos masivos. Esto, con el objetivo principal de combatir los problemas de seguridad que conllevan los estacionadores ilegales.

Este avance significó un triunfo para la administración del alcalde Sebastián Sichel, luego de que hace dos semanas se aplazara la votación por falta de acuerdo y claridad sobre el proyecto, y se pusiera en duda su continuidad.

En particular, se aprobó la adjudicación de la licitación pública “concesión del servicio de estacionamientos controlados de vehículos en superficies del bien nacional de uso público”. El acuerdo firmado, de todas formas, excluyó algunos barrios incluidos en el proyecto original, que serían Bremen, Pucará y Suárez Mujica. Además, el texto aprobado definió que la inclusión de otros barrios en el futuro serán sometidos a votación en el Concejo.

La sesión estuvo marcada por el debate, luego de que opositores a la licitación manifestaran sus cuestionamientos. Así, el debate tomó casi dos horas de discusión, que concluyeron con una votación definida por el alcalde Sichel, con seis votos a favor y cinco en contra.

Desde la bancada de concejales opositores a Sichel, remarcaron el amplio rechazo entre vecinos de la comuna que tuvo la protesta. Además, expusieron sus inquietudes sobre la empresa a cargo de la licitación, y a la falta de participación ciudadana.

Cabe destacar que esta iniciativa considera calles cercanas al Estadio Nacional para días de eventos masivos, y algunas zonas que tendrán parquímetro fijo.

La intensa discusión del concejo para aprobar la instalación de parquímetros en Ñuñoa

La concejala Maite Decouvieres (PS) en su intervención manifestó sus molestias por el rechazo ciudadano a la propuesta de instalar parquímetros en Ñuñoa. La edil manifestó que “hemos elogiado durante todo el concejo la participación ciudadana. Aplaudo eso, pero tengo que contarles la mala noticia que tenemos 24 juntas de vecinos que se oponen, tenemos la Plaza Bremen con 113 firmas, y la Villa Olímpica juntó 500 firmas“.

Otra molestia tuvo que ver con la incertidumbre a futuro que deja esta iniciativa. Esto, ya que se desconoce si en el futuro se expandirá a otros barrios. Así lo manifestó la concejala Alejandra Valle (PC) que advirtió “es como votar un cheque en blanco, porque esto se puede aumentar o disminuir. Y nadie nos dice que en 26 meses no se van a poner parquímetros en toda la comuna. No creo que vaya a suceder, y espero que no, pero nadie nos puede asegurar que eso no va a pasar”.

Ñuñoa tendrá parquímetros en la zona del Estadio Nacional para eventos masivos. Foto: Agencia UNO.

El alcalde Sebastián Sichel puso sus cartas principalmente en que si no se toman medidas como estas, no se puede atacar a los estacionadores ilegales. “Estamos proponiendo una solución legítimamente debatible, pero es un camino hacia algo. Lo otro es dejar las cosas como están, esa es la otra posibilidad. Cada uno decidirá lo que quiera“, señaló el jefe comunal.

Junto con esto, aprovechó la instancia para emplazar a los concejales opositores, apuntándolos por no aprobar propuestas relacionadas a seguridad. “A mi me eligieron para administrar bien la comuna, y creo que esta es una buena decisión de administración. Y por lo tanto, estoy muy orgulloso de presentar esta propuesta porque lo que he visto hasta ahora es que en los últimos cuatro años se ha constatado este hecho y no se ha hecho nada. Siguen ahí los mismos estacionadores ilegales”, acusó.