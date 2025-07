“Es como una esponja que está recibiendo información”: El estrecho lazo que une a Maitén Montenegro y Paloma Mami desde Rojo en TVN

Tras cuatro años de silencio, Paloma Mami regresa con Códigos de Mukeña, un álbum que marca una nueva etapa en su carrera y que destaca por su madurez musical, colaboraciones con figuras del género urbano y una propuesta visual potente. Maitén Montenegro, parte clave en sus inicios, también fue testigo de este nuevo despegue.

Luego de cuatro años de silencio artístico, Paloma Mami regresó con un nuevo álbum: Códigos de Mukeña, uno de los discos más esperados de la escena nacional, que en los últimos años se ha convertido en vitrina de artistas urbanos locales. La cantante, nacida en Nueva York, fue una de sus mayores exponentes tras su irrupción en 2018.

Este nuevo trabajo de estudio marca una evolución en su carrera. Está compuesto por 11 canciones que navegan por distintos ritmos urbanos. El álbum incluye colaboraciones con referentes del género como Rauw Alejandro, en La Freak, y también con artistas locales como Marcianeke e Ithan NY, en la canción Dosis. Además, participan Pablo Chill-E y Pailita.

El lanzamiento marcó también el comienzo de una nueva etapa artística de Paloma Castillo bajo la dirección de George Prajin (Double P Management), ejecutivo ganador del Grammy detrás del ascenso de las grandes figuras de la Música Mexicana como Peso Pluma.

En su lanzamiento chileno, la artista nacional recibió a la prensa y a algunos seguidores que pudieron disfrutar del álbum. Entre los invitados, estuvo Maitén Montenegro, bailarina y cantante nacional que se ha ganado un lugar en la corta pero importante carrera de Paloma Mami.

Su primer gran momento juntas fue cuando Montenegro era jurado del programa Rojo y salvó a la cantante de una eliminación, en un espacio donde ella no pudo explotar todo su talento y del que finalmente fue eliminada. Además, la también fundadora de Jappening con Ja la acompañó en su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023 como parte de su equipo.

“Ella es una persona muy autónoma, muy independiente, muy creativa. Y yo creo que lo que más le he transmitido tiene que ver con el tránsito de la carrera. En eso ella va aprendiendo, es como una esponja que está recibiendo información. A mí me parece que este proyecto actual le quedó muy bien”, dice Montenegro.

A lo anterior, agrega que hoy la percibe muy madura, y que Códigos de Mukeña es un proyecto igualmente maduro, que contiene códigos juveniles pero que también puede ser apreciado por un público adulto. “Es un puente increíble, me parece muy valioso su trabajo”.

El álbum estuvo acompañado de un amplio despliegue de videoclips, que la cantante ha venido presentando desde hace algunos meses. La línea estética también evoluciona en este trabajo, algo que Montenegro destaca especialmente.

“Mucho de lo que está presentando ahora tiene que ver con el cómic, con la caricatura de las cosas. A mí me gusta mucho ver la música. Me encanta ver y no solo escuchar. Sus videos hay que verlos, sus proyectos están profundamente ligados a la imagen”.

Para cerrar, Montenegro cuenta que durante el lanzamiento tuvo la oportunidad de cruzar algunas palabras con la cantante y asegura que tiene grandes expectativas respecto al éxito de este nuevo trabajo. “Estuve con ella, me dio un abrazo y hablamos poquitas palabras, pero hemos estado juntos en otras ocasiones. Yo soy cercana a su familia. Entonces tenemos como un conducto distinto de afectos”, cierra.