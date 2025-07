Ciudad 24 de Julio de 2025 “Detrás de esto hay familias”: Crisis por falta de caja en el Ministerio de Vivienda provoca retraso en obras habitacionales de la RM y reclamos de los gremios

Diferentes gremios han recibido reclamos desde empresas de la construcción y fundaciones debido a que el Ministerio de Vivienda no tiene caja para pagar créditos de enlace y adelantos de proyectos habitacionales en la Región Metropolitana. "Es alarmante que, en la región con mayor déficit habitacional del país, hoy no haya disponibilidad de anticipos ni préstamos de enlace para iniciar nuevos proyectos de vivienda. Esta situación está frenando la producción de viviendas de interés público y generando impactos negativos que podrían agravarse si no se actúa con urgencia", dice Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS). Este viernes habrá una reunión entre la subsecretaria Elgueta y varias organizaciones para abordar el tema.

