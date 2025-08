Limp Bizkit sella su regreso a Chile con Yungblud, la joven estrella apadrinada por Ozzy Osbourne: anunció show en el Estadio Monumental

La banda liderada por Fred Durst regresa a Chile con el Loserville Tour, que aterriza el 13 de diciembre en el Estadio Monumental con un cartel diverso que incluye a Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff.

Limp Bizkit se presentó en Chile por primera vez en 2011, cuando actuó en el Movistar Arena, poniendo fin a largos años de espera desde que la banda oriunda de Jacksonville, Florida, lanzara su primer álbum en 1997. Su última presentación fue en Lollapalooza 2024, donde fue uno de los cabezas de cartel.

La banda regresa al país con el Loserville Tour, el proyecto liderado por Fred Durst, que ha estado de gira por Estados Unidos y Europa en los últimos meses. Ahora, la gira —que incluye a Yunugblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff— tiene finalmente fecha en Santiago: el 13 de diciembre, en el Estadio Monumental.

Uno de los invitados especiales que acompaña a Loserville en su paso por Latinoamérica es Yungblud, artista de rock de la nueva generación reconocido por leyendas como Ozzy Osbourne y Mick Jagger. A sus 27 años, el cantautor británico ha acumulado más de 3.400 millones de reproducciones solo en Spotify, y presume de éxitos como “Parents” y “11 Minutes”, además de colaboraciones de pop punk con Avril Lavigne, WILLOW y Machine Gun Kelly.

Actualmente está promocionando Idols (2025), su cuarto álbum de estudio y estuvo presente en el concierto de homenaje a Black Sabbath, que selló la última presentación en vivo de Ozzy Osbourne antes de fallecer.

311 es uno de los nombres veteranos dentro del proyecto de Durst. Formado en Omaha, Nebraska, hace más de 30 años, el grupo alcanzó popularidad fusionando rock alternativo, reggae rock, rap rock, funk, metal y ska. La banda, compuesta por Nick Hexum (voz y guitarra), Doug “SA” Martinez (voz y DJ), Tim Mahoney (guitarra), Aaron “P-Nut” Wills (bajo) y Chad Sexton (batería), cuenta con una discografía de 14 álbumes y continúa girando para promocionar Full Bloom (2024), su proyecto más reciente.

El cartel comandado por Limp Bizkit también tiene representación femenina, de la mano de mujeres que están llevando el rock alternativo nuevas alturas, Ecca Vandal se suma al elenco de invitadas especiales de la gira. La artista produjo su álbum debut, Ecca Vandal (2017), en un estudio completamente improvisado en su sala de estar, pero ha forjado una carrera que ha captado la atención de bandas destacadas de la industria; fue telonera de Incubus, la reconocida banda californiana, durante su gira.

El tour también incluye a la banda californiana Slay Squad, que diversifica el sonido de los invitados especiales explorando la euforia rítmica del ghetto metal. Sus integrantes, comandados por Brahim Gousse en la voz, han actuado en importantes festivales de la escena, como Welcome to Rockville e Inkcarceration, ambos en Estados Unidos. Han lanzado dos álbumes de estudio: Stick to the Plan y Souls for the Feast (2016).

Finalmente el cartel lo completa el rapero tejano Riff Raff completa el elenco de artistas invitados del Loserville Tour, con un repertorio que fusiona hip-hop, EDM, trap y pop. Con una carrera impulsada por éxitos virales alrededor de 2010, hoy colabora con artistas de renombre mundial como Snoop Dogg, Soulja Boy, Wiz Khalifa, blackbear, Drake y Childish Gambino. Su álbum Welcome to Shaolin (2025) es su proyecto más reciente y consolida su versatilidad como letrista e intérprete.

Las entradas estarán disponibles a partir del 6 de agosto a las 12:00 horas en preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile y el 8 de agosto en venta general en Ticketmaster.cl