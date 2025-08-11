Alianza entre SMAPA y BancoEstado amplía puntos de pago de agua a almacenes de barrio en Maipú, Estación Central y Cerrillos

El alcalde Tomás Vodanovic y el presidente de BancoEstado presentaron un nuevo acuerdo entre SMAPA y dicho banco que amplía los puntos de pago de las cuentas de agua potable en Maipú, Cerrillos y Estación Central.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, junto con el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, anunciaron la ampliación de puntos de pago de las cuentas de agua potable del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) para los vecinos de Maipú, Estación Central y Cerrillos. Ahora, las personas podrán realizar estos pagos en almacenes de barrio que cuenten con CajaVecina y a través de los canales digitales del banco.

La ampliación incluye más 42.000 CajaVecinas a lo largo de Chile, más de 420 sucursales de BancoEstado, más de 100 dependencias BancoEstado Express con atención presencial y sus canales digitales, como la App y la página web.

Solo en la comuna de Maipú hay 517 CajasVecinas, seis sucursales y cinco BancoEstado Express. “Si vive aquí, lo más probable es que pueda pagar su cuenta en la esquina de su casa, mientras hace las compras, o incluso sin salir de su hogar, usando el celular”, dice Hojman.

De acuerdo con el presidente del banco, además de poder realizar el pago a través de la aplicación de BancoEstado y su página web, en las próximas semanas se habilitará la posibilidad de hacerlo mediante la app Rutpay. Esta aplicación permite efectuar el pago mediante códigos QR en comercios y servicios que estén adheridos.

Según el alcalde, esta alianza “nos permite sin necesidad de gastar plata y sin la necesidad de pagar un arriendo más o de contratar una persona más, poder automáticamente tener más de 500 nuevos locales donde la gente puede pagar su cuenta”.