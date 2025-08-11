Autoridad antimonopolios de China decide pausar revisión de acuerdo entre Codelco y SQM para explotación de litio en Salar de Atacama

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR, por sus siglas en inglés) activó la suspensión de plazos en la revisión del acuerdo entre Codelco y SQM, con la finalidad de profundizar su análisis y negociar condiciones para la aprobación de la operación.

Según consigna El Mercurio, dicha figura -frecuente en fusiones de alto impacto- otorga a la autoridad más tiempo para recabar información o ajustar sus compromisos antes de concluir.

Cabe consignar que Codelco y SQM buscan aliarse en un joint venture para operar en el Salar de Atacama hasta 2060, y requieren autorizaciones regulatorias en mercados claves que son destino del litio chileno. La operación está justamente en la tercera y última fase de análisis de la entidad asiática.

Por su parte, la SAMR es la principal autoridad regulatoria de mercado en China, con facultades que van desde el control de fusiones a la protección del consumidor. Su estructura responde al marco institucional de la administración pública, bajo la autoridad del Consejo de Estado y alineada con las directrices del Partido Comunista Chino (PCCh).

El mismo periódico indica que el director general de la SAMR es Luo Wen, un cargo de rango ministerial. Cuenta con 60 años y pertenece al Comité Central del PCCh, mientras que el departamento que revisa el caso Codelco-SQM es dirigido por Xu Lefu, abogado y doctor en leyes, graduado en universidades chinas.

De acuerdo a fuentes cercanas a las negociaciones, la SAMR no dará un visto bueno sin condiciones “claras y ejecutables”. Entre los puntos centrales que ya ha transmitido a las partes está el compromiso con la promoción de precios competitivos y la prohibición de cuotas discriminatorias.

Con todo, el optimismo de las empresas del acuerdo apunta a que Chima resolverá antes de octubre, lo que da espacio para cerrar todo el proceso este año.