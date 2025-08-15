Cambio de receta de McDonald’s genera debate en redes sociales: pan con un nuevo glaseado, ajustes en la cocción de la carne y el queso

McDonald’s, la marca líder en la categoría de comida rápida en el país, decidió innovar en sus preparaciones. Los principales cambios son en la cocción de la carne, a lo que se suma un queso perfectamente derretido y una receta única de pan para cada una de las alternativas de sus clásicas hamburguesas.

No son hamburguesas completamente distintas, pero algo sí cambió. Y es que McDonald’s, la marca líder en la categoría de comida rápida, de acuerdo al ranking de Marcas Ciudadanas de Cadem, ha continuando innovando a través de cambios específicos en sus recetas.

Se trata de modificaciones al icónico plato de la marca que buscan potenciar su sabor, con ajustes en la cocción de la carne que permiten mantener la temperatura, ajustando la precisión en los tiempos de plancha y garantizando una mejor textura y sabor, según la compañía. A esto se suma un queso más derretido y un cambio en la receta del pan.

“Buscamos entregar una hamburguesa que sorprenda desde la primera mordida, sin perder lo que nuestros clientes ya valoran. Estos cambios son el resultado de escuchar, observar y perfeccionar, esta innovación nos permite ofrecer una hamburguesa en temperatura ideal, con mayor jugosidad para realzar el sabor”, destaca Mercedes Rojo, gerente de Marketing de Arcos Dorados Chile.

Los cambios en las preparaciones de McDonald’s

Los ingredientes siguen siendo los mismos: carne 100% vacuno, pan con una receta reformulada siendo más tostado, más glaseado y vegetales frescos de origen nacional. El valor de esta evolución está en los detalles, señalan desde la compañía, con pequeños ajustes que mejoran el resultado final y entregan una experiencia más sabrosa desde la primera mordida.

“El sabor de las hamburguesas siempre ha sido parte central de nuestra propuesta. Perfeccionamos lo que ya hacíamos bien, reforzando nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua”, indica Pablo Díaz, director general de Arcos Dorados Chile.

Los cambios en las recetas no han pasado desapercibidos, y muchos han emitido comentarios a través de redes sociales, con voces que destacan que ahora el queso se derrite mucho mejor o que cocinan la cebolla directamente sobre la carne. “Ahora las hamburguesas son más calientes, más jugosas y más sabrosas”, resalta una usuaria de TikTok.

Aunque también hay algunos detractores que cuestionan los cambios de McDonald’s, sobre todo en el caso del pan. “Cambiaste el pan y echaste a perder todo”, asegura un usuario de Instagram, que agrega que “antes el pan no brillaba, era un pan normal de hamburguesa” y cuestiona que ahora se parece a un pan brioche, más dulce que el original.

Otros usuarios resaltan que ahora la Big Mac, por ejemplo, viene con mucha más salsa que antes, o que el nuevo pan ahora se integra de mejor manera con la hamburguesa.