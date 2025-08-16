Un día de batallas Beyblade con El Coleccionista, el inesperado fenómeno de TikTok: “Yo solo lanzo y parece que simplemente tengo suerte, o quizás tiro demasiado fuerte”

Un día cualquiera, “El Coleccionista” y “El Villano” se enfrentaron en una batalla de Beyblade sin saber que el registro de ese duelo se volvería viral. En semanas, estos dos jóvenes, fanáticos de un juego que marcó los 2000, pasaron de ser competidores anónimos a íconos de TikTok, con millones de reproducciones y una legión de seguidores que hoy los busca para fotos y autógrafos, incluso viajando kilómetros. Aquí "El Coleccionista" habla de su rivalidad con "El Villano": "Es un buen rival, es divertido jugar con él. Podría decir que tiene una actitud un poco picante, pero se puede tolerar porque igual es joven", asegura.

Por Carolina Mardones y Colomba Bolognesi

16 de Agosto de 2025

Compartir

“Quiero conocer a los cabros”, llegó diciendo Antonio Matta al Área 52, el lugar donde se reúnen los más famosos jugadores de la nueva ola de Beyblade y que queda en Santa Isabel 962, una casa convertida en cafetería donde niños, hombres y mujeres de distintas edades se reúnen a jugar cartas, juegos mesa y, Beyblade, las batallas que tienen un inesperado revival, tras el furor que causó la serie japonesa del mismo nombre en los 2000.

Tan grande ha sido el resurgimiento de este juego, que desde el retail ya han notado una mayor demanda de estos productos. Bárbara Soto, Product Manager de Juguetería de Falabella, asegura a The Clinic que “Beyblade volvió a subir con fuerza en las preferencias de nuestros clientes”.

“Su crecimiento reciente ha sido evidente. Solo en el último mes, las búsquedas de la marca en nuestro sitio han registrado un alza significativa, posicionándose entre las 20 palabras con mayor volumen de clics. Es una tendencia en crecimiento”, agrega.

Uno de esos “cabros” que Matta quería conocer es El Coleccionista, uno de los competidores más famosos de TikTok, quien junto a El Villano, su némesis, animan batallas que acumulan miles de reproducciones y likes. Antonio vino especialmente desde Linares hasta la comuna de Providencia para conseguir una foto con su ídolo; tiene 27 años y el aspecto de un nerd clásico: moño con pelo largo, anteojos y una barba indefinida.

“Nos tragamos todo el taco de Santiago para venir y acá estamos, estoy muy contento”, dice emocionado el fanático, quien cree que El Coleccionista va a ser cada vez más famoso. Por lo mismo prefirió venir rápido a Santiago, para asegurarse una foto con su naciente ídolo.

Lo que más llama la atención al poner un pie en El Área 52 es el ambiente de juego que se vive, con adolescentes tirando sus cartas Pokémon o comprando miniaturas de su animé favorito para su colección. El lugar comenzó como un espacio para reunirse a jugar juegos de mesa online, como el recordado Magic. Ahora, es el corazón de los encuentros donde los jugadores virales como El Coleccionista, El Villano y El Inversionista llevan a cabo sus batalles mientras el Dolape Beyblade las relata. Un verdadero paraíso nerd.

La nueva ola de los Beyblade: “Es gracias a nosotros”

Dolape Beyblade es el usuario de TikTok que graba las batallas entre los famosos jugadores. Ya tiene 136,7 mil seguidores y solo uno de sus videos de duelo entre El Coleccionista y El Villano acumula más de 3,7 millones de visitas.

Dolape asegura que desde el 2000, año en que se masificó el Beyblade, ha existido una comunidad de jugadores, pero que “nunca se había masificado al nivel de ahora, me atrevería a decir que eso es gracias a nosotros“. “Estamos con más de 20 millones de visualizaciones en una semana. Creo que claramente tenemos que ver con lo que está pasando”, agrega.

El secreto detrás de la exitosa cuenta de TikTok fue comenzar a hacer de los jugadores de la comunidad, personajes que la gente pudiera reconocer. “Me di cuenta que la gente enganchó con los personajes, después de un video que subí de Panchito (El Coleccionista). Empezaron a desarrollar un lore (una narrativa) en torno al personaje, y ahí fui armando los demás”.

“Hemos recibido mucho apoyo y amor hacia lo que estamos haciendo. Lo que sí, a Panchito (El Coleccionista) tenemos que acompañarlo para todos lados, no puede andar solo en la calle… va a comprar al kiosco y le piden foto”.

“Queremos seguir profesionalizando las batallas. Nuestra idea es crear una liga con auspiciadores para que los eventos puedan sean gratuitos al público”, añade.

El origen de El Coleccionista

Mientras ordena su caja de Beyblades con la calma y paciencia que lo caracteriza, Pancho, alias ‘El Coleccionista’, conversa con The Clinic. Su nombre es Francisco Javier Millaquipai, tiene 20 años y en las últimas semanas su rostro se viralizó en redes sociales gracias a su talento con el Beyblade, pero además, por su rivalidad con personajes como El Villano y El Inversionista. Cuenta que en las últimas dos semanas, la gente lo reconoce y se han acercado a pedirle “hasta autógrafos”.

Pedro, El Inversionista, es uno de sus rivales, quien cuenta que El Coleccionista siempre gana. “Tiene harta potencia de lanzamiento, no sé cómo lo hace“, relata. “Practica mucho, está desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche, no se cansa“, agrega.

Francisco cuenta que no tiene ninguna técnica especial que explique sus triunfos. “Yo solo lanzo y parece que simplemente tengo suerte. O quizás tiro demasiado fuerte. O inconscientemente le hago técnica, no sé. Funciona, que es lo que importa”, confiesa.

Francisco entró al mundo del Beyblade un poco después de la pandemia, gracias a su primo, que lo llevaba a torneos. “Empecé viendo ligas en YouTube, ni sabía que existía una comunidad”, confiesa. Actualmente, se encuentra en un preuniversitario para prepararse a rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), ya que, el deseo de su familia es que estudie un carrera, esto pese a que él no sabe qué quiere estudiar. Por ahora, lo único que parece importarle es el juego.

Con seriedad, cómo quien habla de sus pasiones, El Coleccionista explica cuáles son las diferencias de esta nueva generación de Beyblades con la de hace 25 años atrás, un juego que se creó antes de que él naciera.

“Ahora vuelve el contacto metal-metal. A diferencia de las generaciones pasadas, que son dos ganchos que hacen que el Beyblade gire, ahora son tres”, explica apasionado.

Respecto a sus performances en campeonatos en el Área 52 y otras arenas de Chile, añade que uno de los pocos jugadores que le hacen la pelea: El Villano. “Es un buen rival, es divertido jugar con él. Podría decir que tiene una actitud un poco picante, pero se puede tolerar porque igual es joven”, asegura.

Con respecto a su apodo, cuenta que en la misma comunidad, los jugadores lo llamaron así. Nació por otro de sus hobbies: colecciona figuritas de dinosaurios. “Son más de 100 y tengo un mueble especial para ellos”, relata.

Área 52, el lugar de los encuentros entre El Villano y El Coleccionista

Ignacio Gesell, junto a otros tres amigos, se juntaron y decidieron crear Área 52 hace tres años. Recuerda que “partimos siendo una tienda de juegos de mesa online y hace como dos años pusimos una primera tienda física. Hace como un año y medio abrimos la que tenemos hoy en día, que está en Santa Isabel 962”.

“Nosotros éramos jugadores de Magic y sentíamos que no había un espacio para poder ir a un lugar tranquilo, cómodo, porque en general los espacios que había podían ser medios hostiles, pequeños y a veces oscuros“, subraya.

“Sentíamos que en Santiago faltaban espacios que fueran no solo enfocados en vender rápido o que la gente rotara, sino que queríamos que la gente se quedara. Que existiese una experiencia más de comunidad, un lugar rico tanto para la gente experimentada en juegos como para la gente nueva”.

Ahora Área 52 no solo tiene juegos de mesa, sino que también cartas coleccionables, miniaturas y dados. Pero además ofrecen café de especialidad, pastelería artesanal, junto con eventos y torneos de TCG de Magic, Star Wars Unlimited y Altered, entre otros juegos. Gesell recalca que “para nosotros ha sido súper importante crear un espacio para los jugadores donde ellos puedan estar tranquilos y seguros y otro espacio para que los padres también puedan disfrutar de un café y conversar“.

“Cuando hemos tenido eventos de mayor magnitud, como han sido los eventos de Catán o de Magic, permitimos que la gente pueda ver, pueda entrar, pueda compartir. Porque en el fondo la idea de crear una comunidad es que la gente nueva no se sienta con la obligación de que sí o sí tiene que comprar para poder entender el juego. En ese sentido, nosotros estamos capacitados para ayudar a la gente, enseñarles los juegos que se están desarrollando”, asegura.

Junto con eso, afirma que a su parecer en Chile “de a poco están creciendo nuevas iniciativas de tiendas de juegos que están pensando más en colaborar que en competir y que creen que hay una misión súper importante, sobre todo después de la pandemia, en evitar que la gente se absorba por las pantallas. Darle un espacio más importante a volver a conectar, a que la gente vuelva a verse a la cara, a que la gente comparta experiencias a través de los juegos“.

Los eventos Beyblade

Gesell explica que los eventos beyblade comenzaron porque un amigo de su socio le comentó sobre el grupo que se juntaba a jugar en el Parque O’Higgins. Se contactaron con ellos y les ofrecieron un espacio más cómodo y seguro.

“Los invitamos a una reunión para juntarnos con uno de los líderes de la comunidad, y les dijimos ‘vengan para acá, nosotros les pasamos el espacio. Lo único que nos interesa a nosotros es que ustedes puedan consumir acá, pero siéntanse cómodos de traer a toda su gente’. Ahí creamos como la conexión, hicimos que ellos empezaran a llegar todos los sábados a hacer sus torneos y fue creciendo de a poco”, rememora.

Calcula que el boom por los beyblade comenzó alrededor de dos o tres semanas. “Comenzó de a poco este tema como del lore, la historia interna de los personajes. En ese sentido, los chicos han trabajado incansablemente desde hace más de dos años subiendo videos todo el rato, pero nunca se habían viralizado ni explotado tanto. Y yo diría que como hace unas dos a tres semanas empezamos a ver que los diferentes personajes empezaron a encajar mucho con la idiosincrasia chilena”.

Sobre los eventos que realizan, explican que los organizan para todo la semana, excepto el día lunes que es cuando la tienda cierra. “Tenemos el martes de Pokémon y One Piece, miércoles de Altered, jueves hay Magic, el viernes tenemos Star Wars Unlimited y también Magic, el sábado tenemos miniatura y Beyblade. Los domingos tenemos también otras cosas como Horror, Dungeons & Dragons, entre otras actividades”.

Con todo el Área 52, se convirtió en el mejor escenario para El Coleccionista y su pandilla. Él en el lugar, accede a sacarse una foto con Antonio Matta, el hombre que viajó de Linares para poder conocerlo. El Coleccionista, con muy similar a la personalidad que se le ve en las redes, puso la misma expresión ganadora con la que se muestra en sus videos. No le prestó mucha atención cuando escuchó la travesía de su fan, simplemente cruzó sus manos con seguridad y mostró sus Beyblades a la cámara.