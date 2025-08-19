Alerta por paltas peruanas contaminadas: Minsal intensifica controles ante presencia de cadmio y por ahora descarta riesgo en lotes ingresados

A propósito de la información que se ha difundido sobre la presencia de cadmio en algunos lotes de palta, desde el Ministerio de Salud señalan que han fortalecido la vigilancia de los alimentos que puedan tener destino en el territorio nacional.

El Ministerio de Salud emitió una declaración a propósito de la detección de niveles de cadmio por encima de lo permitido en lotes de palta peruana, considerando la cercanía geográfica y los flujos comerciales que Chile mantiene con el país vecino.

Recientemente, la Unión Europea rechazó cargamentos de palta Hass provenientes de Perú por superar el umbral máximo de 0,05 mg/kg, generando preocupación en el sector agrícola y en los países que importan este producto. Esto, dado que el cadmio es un metal pesado tóxico que se acumula en el organismo, pudiendo provocar daños renales y óseas, además de estar clasificado como cancerígeno.

Debido a las alertas que se han levantado tanto a través de redes sociales y en medios de comunicación, el jefe del departamento de Nutrición de Alimentos del Ministerio de Salud, Cristián Cofré, señaló que se encuentran monitoreando la situación para evitar riesgos en nuestro país.

“Recientemente hemos identificado en los medios de comunicación que se ha difundido información sobre la presencia cadmio en algunos lotes de palta. Desde el Ministerio de Salud estamos verificando dicha información a través de las redes del sistema internacional de alertas alimentarias. Hasta la fecha no hemos sido notificados formalmente de una información como esta”, aseguró en un video al que tuvo acceso The Clinic.

Tras ello, comentó que el cadmio es una sustancia que está presente en la naturaleza y también en procesos industriales, y que “las principales fuentes de exposición hacia las personas es a través del cigarro o del tabaco, y también de los alimentos. Esta sustancia puede acumularse en el riñón y también puede presentar daño renal, y también ha sido asociada a algunos tipos de cánceres”.

“La autoridad sanitaria ha abordado esta situación desde dos puntos: lo primero es con una actualización de la regulación sanitaria, la que prontamente estará oficializada, y también ha fortalecido la vigilancia de los alimentos que están identificados y que puedan tener destino en el territorio nacional”, concluyó Cofré.