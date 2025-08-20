“En noviembre tendré mi revancha”: Valentina Toro aspira a la medalla de oro en el Mundial de Karate tras su participación en los Juegos Mundiales

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

La karateca chilena de 20 años volvió a Chile luego de lograr el bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú. Por eso, en “El Living”, el nuevo programa de DLT Sports, Toro habló de las dificultades para competir en China y sus objetivos para el futuro.

Valentina Toro fue a China e hizo historia. La karateca chilena obtuvo el bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú, lo que la convirtió en la primera medalla en cualquier deporte de contacto para Chile. Luego de esta histórica participación, Toro ya está de vuelta en suelo nacional y estuvo presente en “El Living”, el nuevo programa de DLT Sports en colaboración con el Team Chile.

La deportista de 25 años, previo a su viaje a China, no la pasó bien. Sus padres sufrieron un lamentable incendio en su hogar y su suegro estuvo delicado de salud. “Contaré algo que no he dicho públicamente. A parte de lo que pasó en la casa, mi suegro cayó hospitalizado, hace poco lo dieron de alta, pero ahora tiene una condición que nos cambió la vida a nosotros como familia”, comenzó diciendo.

“Ha sido difícil. Hay que pensar que la casa de mis papás casi se perdió por completo, semanas antes yo lloraba mientras manejaba, decía ‘qué voy hacer’”, continuó.

“Se juntaron muchas cosas y tenía que viajar, aunque casi no viajo porque me cancelaron el vuelo, llegué allá y no llegó mi maleta. Entonces venía con una mala racha tremenda”, reveló sobre las distintas dificultades que vivió Toro antes de competir en los Juegos Mundiales.

El histórico desempeño de Valentina Toro en los Juegos Mundiales

La karateca también comentó sobre el trabajo que tuvo que hacer previo al inicio de la competencia. “Hicimos un trabajo bien fuerte, tres días de entrenamiento doble, mi entrenador me mataba, me hacía hacer nueve combates, o sea este señor no tiene piedad en mi. Pero él siempre me dice: ‘no te estoy preparando solo para el combate, sino que también para la vida’”.

“Tenía las piernas llenas de moretones y no sabía si era por el karate o porque me clavé alguno de los escombros cuando ayudé a limpiar la casa de mis papás. Tuve mocos de carbón durante una semana. Un día eso sí me asusté. Estaba en un combate y me dolía la garganta tanto cuando me reía, como también cuando gritaba”, contó Toro.

Hablando sobre la competencia en sí, tal como dijo tras obtener la histórica medalla de bronce, la deportista chilena no quedó conforme con su desempeño. “Yo iba por el oro, estaba feliz con la medalla, no quiero ser malagradecida, pero no pelié como quería, pero ya está”.

Sin embargo, el deporte da muchas vueltas y en noviembre Toro tendrá una nueva oportunidad de obtener la presea dorada. “Ahora voy a tener mi revancha en el Campeonato del Mundo en Egipto y allá somos locales porque mi entrenador es egipcio”.

Esta competencia se celebrará en la ciudad de El Cairo entre el 27 de noviembre y el 30 de ese mismo mes, en donde Toro buscará ser la primera medalla de oro para Chile en deportes de contacto.