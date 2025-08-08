Valentina Toro brilla en el karate y gana una histórica medalla de bronce para Chile en los Juegos Mundiales de Chengdú: “Esperaba un poco más”

La figura del Team Chile logró el tercer lugar en la categoría Kumite -55 kg, tras vencer a la local Yuchun Wei por 1-0. "Esperaba un poco más sí. Tengo un poquito de sentimientos encontrados pero quiero agradecer a todos los que madrugaron, al Team Chile y a todos los que vieron mi pelea", señaló Toro tras su inédita presea en los World Games.

Compartir

Este viernes, Valentina Toro marcó un nuevo hito en su destacada carrera. La joven de 25 años hizo historia y obtuvo la medalla de bronce en la categoría -55 kilos, un registro inédito para el deporte nacional.

En la primera fase, la karateca nacional enfrentó a la ucraniana Anzhelika Terliuga, a quien venció 5-0, y con la turca Tuba Yakan, que la venció 2-4, ambos combates por el Grupo B. En semifinales, cayó a manos de la alemana Mia Bitsch (2° del mundo), por 7-3.

A eso de las 6:30 de la mañana, la figura del Team Chile superó a la local Yuchun Wei por 1-0 y le permitió a la delegación obtener la primera presea en karate y en cualquier disciplina de contacto.

Un nuevo hito para la carrera de Valentina Toro

Después de su gran desempeño, Toro se refirió emocionada a su logro en Chengdú. “Estoy feliz con la medalla. Esperaba un poco más sí. Tengo un poquito de sentimientos encontrados pero quiero agradecer a todos los que madrugaron, al Team Chile y a todos los que vieron mi pelea aunque sea medianoche allá. Les mando un beso grande y muchas gracias”, manifestó.

¡BRONCE MUNDIAL! 🥉😮‍💨🤩😎



Valentina Toro 🇨🇱 ganó una INÉDITA 🤯 medalla de bronce 🥉para el karate chileno 🥋 en Juegos Mundiales, luego de superar a local Yuchun Wei (1-0) en Chengdú 🇨🇳.



Con este resultado, Valentina hace historia para Chile en este megaevento 👏🏻👏🏻, al… pic.twitter.com/ea0tWrmNXE — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 8, 2025

Cabe recordar que Toro fue campeona juvenil el año 2019, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y recientemente viene de conquistar la medalla de oro en la Premier League de Rabat, en Marruecos. El próximo desafío de la karateca nacional sera el Mundial de Karate, que se disputará en El Cairo a fines de noviembre.

Así, Chile suma seis ediciones consecutivas obteniendo medallas en los Juegos Mundiales, que agrupan disciplinas que no forman parte del programa olímpico actual. La cita mundial se desarrollará hasta el 17 de agosto y cuenta con la presencia de 27 deportistas que representan a la delegación nacional en China.



