FES enfrenta votación clave: Sala de la Cámara revisa proyecto que elimina el CAE en medio de cuestionamientos por su sostenibilidad

A eso de las 10 de la mañana se espera que la Cámara de Diputados comience a revisar el proyecto de ley con el cual el Gobierno busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), y crear un nuevo modelo de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

A las 10.00 horas de hoy comenzará una etapa clave para la tramitación del proyecto de ley con el que el Gobierno busca poner el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), para dar paso a un nuevo modelo de Financiamiento para la Educación Superior (FES). Y es que luego de sortear las comisiones de Educación y Hacienda en la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa llega a sala con discusión inmediata.

Con todo, el debate se dará bajo un manto de incertidumbre, a raíz de los cuestionamientos que han presentado académicos y universidades en torno a la iniciativa.

El proyecto del FES fue presentado por el Presidente Gabriel Boric en octubre de 2024, y desde entonces ha sido una de sus principales promesas. A grandes rasgos, busca reemplazar los instrumentos de créditos actuales, sin generar una deuda formal para los estudiantes que lo utilicen y tampoco considera a los bancos en el instrumento.

Asimismo, contempla la condonación para los deudores de créditos CAE, Fondo Solidario y Corfo.

Previo a la sesión clave, el Gobierno ya adelantó que buscarán reponer artículos clave que fueron rechazados en Hacienda, como el que prohíbe el copago entre los deciles 7 y 9, esperando que el consenso que existe en torno al fin del CAE facilite el trámite legislativo.

No obstante, persisten las críticas hacia el nuevo modelo de financiamiento que propone el Ejecutivo, y la oposición insiste en que la estrategia es un error de política pública, en línea con las advertencias que hicieron especialistas en educación superior y las propias instituciones, según consigna El Mercurio.

Lo que opinan los expertos sobre el FES

En una carta publicada por El Mercurio, Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP, advierte que “el FES no le cuesta dinero al Estado y la mayor parte de los estudiantes no logra devolver el costo de sus estudios. ¿Quién paga entonces? He aquí la trampa; el 25% de los beneficiarios deberá cubrir parte del costo de los estudios del 75% restante”.

“El límite a la retribución que introdujo el Ejecutivo es un saludo a la bandera, toda vez que, en el mejor escenario posible, el FES es igual a un crédito UF con tasa de interés real de casi 17% para una carrera de cuatro años, casi nueve veces más que la tasa actual del CAE. La sostenibilidad fiscal del FES depende del abuso con unos pocos”, agrega.

Por otro lado, en una misiva publicada por el mismo medio, las académicos Lorraine Dearden y Natalia Valdés, de la University College of London, además de Héctor Ríos, de la Universidad Central, señalan que “el FES es un sistema financieramente sostenible inspirado en la experiencia internacional. Bajo un escenario base de crecimiento real de ingresos del 2%, el Estado recuperaría aproximadamente el 94% del gasto del FES, un valor significativamente mayor que las tasas de recuperación del CAE y ampliamente destacado por expertos internacionales en financiamiento estudiantil”.

Mientras que Loreto Cox y Harald Beyer, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, indican que “la sostenibilidad fiscal del FES es más teórica que efectiva. Descansa crucialmente en que las personas y las instituciones no reaccionarán a los nuevos incentivos que contiene el proyecto”.