La campaña de Pedro Ruminot en busca de nuevos afiliados a Colo Colo: “No hay muchos equipos que puedan tener socios en la actualidad”

El comediante y director de Relaciones Públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo hizo un llamado a los hinchas del Cacique a afiliarse a la institución y pagar las cuotas mensuales. "Pónganse las pilas también", afirmó Ruminot.

En el marco de la abultada derrota frente a Universidad Católica por 4-1 el pasado fin de semana, el comediante y director de Relaciones Públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo, Pedro Ruminot, respondió en su cuenta de Instagram distintas preguntas sobre el complejo presente del Cacique en el año de su centenario.

“Es bonito cumplir cien años y todo, pero en realidad nos tenemos que preocupar de los próximos cien años y principalmente recuperar nuestro club, no andar pensando en celebraciones y cosas así, nuestro club está concesionado a una sociedad anónima y nuestro club debe ser de la gente, de los socios“, afirmó Ruminot.