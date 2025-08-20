Deportes20 de Agosto de 2025
La campaña de Pedro Ruminot en busca de nuevos afiliados a Colo Colo: “No hay muchos equipos que puedan tener socios en la actualidad”
El comediante y director de Relaciones Públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo hizo un llamado a los hinchas del Cacique a afiliarse a la institución y pagar las cuotas mensuales. "Pónganse las pilas también", afirmó Ruminot.
En el marco de la abultada derrota frente a Universidad Católica por 4-1 el pasado fin de semana, el comediante y director de Relaciones Públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo, Pedro Ruminot, respondió en su cuenta de Instagram distintas preguntas sobre el complejo presente del Cacique en el año de su centenario.
“Es bonito cumplir cien años y todo, pero en realidad nos tenemos que preocupar de los próximos cien años y principalmente recuperar nuestro club, no andar pensando en celebraciones y cosas así, nuestro club está concesionado a una sociedad anónima y nuestro club debe ser de la gente, de los socios“, afirmó Ruminot.
El comediante instó a los hinchas a tomar un compromiso más activo con el club. “Yo a los hinchas los quiero mucho y es bacán ser hincha, es lindo, apoyar, ir al estadio, pagar las cuotas. Pero esto requiere más todavía. Pónganse las pilas, averigüen cosas, lean el contrato de concesión…esta pregunta se repite siempre, pónganse las pilas también”.
Por otra parte, un usuario le consultó sobre las ventajas de afiliarse como socio activo del Club Social y Deportivo Colo Colo. “Ser socio de Colo-Colo, ser socio de tu equipo, no hay muchos equipos que puedan tener socios en la actualidad“. Y recordó que la cuota mensual vale $5.000 para las personas que vivan en la capital y $3.000 para los hinchas de región.
La furiosa respuesta de Ruminot ante hincha que le pidió echar a Arturo Vidal de Colo Colo
A su vez, Pedro Ruminot respondió a un hincha que le pidió “ponerse los pantalones” y sacar a Arturo Vidal del Cacique. El bicampeón de América no ha encontrado regularidad esta temporada con los albos y se retiro entre pifias del partido.
“¿De qué estay hablando? ¿Quién se tiene que poner los pantalones? Hay contratos de por medio, hay acuerdos de por medio, plata, negociaciones, contrato, no es una cosa de palabra”, replicó.
“¿Quién se tiene que poner los pantalones? Si es Blanco y Negro el que hace los contratos, ¿qué estay hablando?”, agregó furioso Ruminot.
