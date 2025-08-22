FNE da su visto bueno y despeja el camino para que Copec adquiera sin condiciones la franquicia de Juan Valdez en Chile

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición del 70% de Procacefol Chile, sociedad que administra Juan Valdéz en nuestro país, por parte de Copec. El interés de la empresa vinculada al Grupo Angelini se enmarca en un plan estratégico para fortalecer su oferta de comida al paso.

El proceso de compra y toma de control de la operación de Juan Valdez en nuestro país completó un nuevo paso, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) diera el visto bueno a la adquisición del 70% de Procafecol Chile, sociedad que administra la marca, por parte de Copec.

Lo anterior, implica la totalidad de la participación de Falabella Retail (65%) y un 5% de propiedad de la matriz colombiana de la marca.

En abril de este año, la empresa vinculada al Grupo Angelini anunció la firma de un acuerdo marco para adquirir un porcentaje relevante de la sociedad, señalando que “el interés de Copec se enmarca en el plan estratégico para fortalecer nuestra oferta de comida al paso, ampliando la oferta de productos premium y fast casual, que combinan rapidez, accesibilidad y alta calidad, tanto dentro de nuestra red de tiendas Pronto como en nuevas ubicaciones.

“Juan Valdez es una marca reconocida por su calidad, querida y respetada, que complementa la oferta de Copec, permitiéndonos acompañar a nuestros consumidores en su vida en movimiento con productos de excelencia y una experiencia de servicio superior”, plantea la firma en una declaración.

Y agregan que la decisión “refleja nuestro compromiso con el desarrollo de nuevos servicios y productos que respondan a necesidades de nuestros clientes, como es el caso del café, y que potencien la propuesta de valor de nuestras estaciones de servicio y de los espacios donde se mueven nuestros clientes”.

De este modo, tras un minucioso análisis, la FNE indicó en una resolución que “la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados”.

Ahora bien, el perfeccionamiento de esta adquisición todavía está sujeta al cumplimiento de otras condiciones comerciales entre las partes.

Juan Valdez arribó a Chile el año 2007, cuando el Grupo Falabella concretó un acuerdo con los dueños de la compañía para empujar la marca en nuestro país. Según su sitio web, la firma cuenta con alrededor de 30 tiendas en el país, y 21 de ellas están en la Región Metropolitana.



