La evaluación de economistas tras la llegada del ministro Grau a Hacienda: “Es un pato cojo con muy poco tiempo para hacer grandes cosas”

Tras la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda, el relevo recayó en Nicolás Grau, quien hasta ayer lideraba la cartera de Economía. En su nuevo rol, el secretario de Estado tendrá la misión de guiar discusiones relevantes de la política fiscal, como la Ley de Presupuestos 2026, además del proyecto de reforma tributaria y la iniciativa que elimina el CAE y crea el FES.

Compartir

La repentina salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda reconfiguró el gabinete del Presidente Gabriel Boric, y puso en el centro del debate la figura de Nicolás Grau, quien hasta ayer lideraba la cartera de Economía y ahora es el nuevo titular de Teatinos 120.

El ingeniero comercial y doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania, de 42 años, carga con un historial de errores comunicacionales y controversias durante su gestión. Pero más allá de eso, el ahora jefe de las finanzas públicas tendrá la misión de guiar las discusiones más relevantes de la política fiscal en lo que resta de la actual administración.

Entre ellas, destaca la Ley de Presupuestos 2026, además del proyecto de reforma tributaria -presentado en julio- y la iniciativa que propone reemplazar los actuales créditos estudiantiles por un nuevo instrumento de financiamiento público para la Educación Superior (FES).

Vale mencionar que la salida del expresidente del Banco Central, quien cumplió un rol clave en la conducción económica del Ejecutivo, tuvo lugar a menos de siete meses del término del mandato.

Los desafíos que tendrá que enfrentar Grau en Hacienda

Para Manuel Agosin, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Grau “es un buen economista. Lo ha hecho bien en Economía. Pero es un pato cojo con muy poco tiempo para hacer grandes cosas”. Eso sí, destaca, en conversación con The Clinic, que se trata de “una persona confiable para el Presidente que también ha tenido un buen desempeño en Economía”.

Por su parte, el economista y socio de Gemines Consultores, Tomás Izquierdo, analiza el trabajo que le queda por delante al nuevo ministro de Hacienda en el Congreso. “Quedan pocas iniciativas que liderar en el Parlamento. No hay votos para una reforma tributaria, probablemente el FES tampoco tiene los votos en el Senado, por lo que tendrá que centrarse en la última Ley de Presupuesto de este gobierno, donde asumo que tendrá una posición pragmática, apuntando hacia la consolidación fiscal en un plazo prudente y respetando los límites a la deuda pública como porcentaje del PIB”, dice a este medio.

“Debería dejar, además, algunas holguras para que la próxima administración tenga espacio para poner su foco en sus prioridades de gasto. Respecto al riesgo que sobre ejecute el presupuesto de cara a las elecciones de noviembre, no lo creo, atentaría contra su imagen de seriedad técnica”, acota Izquierdo.

Mientras que Cecilia Cifuentes, economista y académica de la Universidad de los Andes, tiene una postura más tajante. A su juicio, “el cargo de ministro de Hacienda, probablemente, y sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora, es el de mayor exigencia respecto a capacidades políticas y técnicas”.

Acota que “se ve agravada esta demanda de capacidad técnica y política por la situación fiscal que enfrentamos de deterioro estructural y la necesidad de volver a poner al país en la senda del cumplimiento de las metas fiscales, después de tanto tiempo en que no se han cumplido. Y en ese sentido, mi percepción es que el ministro Grau no tiene los requisitos y las capacidades en en ámbitos técnicos y políticos como para ocupar el cargo de tanta exigencia que es el de ministro de Hacienda”.

“Aunque también hay que reconocer que es difícil, a estas alturas del gobierno, que alguien esté dispuesto a asumir esa responsabilidad. Entonces el tema era complejo, pero creo que, efectivamente, aquí hay un déficit de las capacidades que se requieren”, cierra Cifuentes.