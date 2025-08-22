“Menos El Salvador, más Chile”: Penalistas brasileños critican el método Bukele y resaltan el modelo chileno para combatir al crimen organizado

En una columna de opinión publicada en Brazil Journal, los abogados penalistas Pierpaolo Bottini e João Paulo de Moura Gonet Branco destacaron el modelo de Chile, orientado en potenciar la inteligencia para perseguir el crimen organizado, como una vía más efectiva que estilos más populistas como el implementado en El Salvador por Nayib Bukele.

Compartir

En una columna titulada “Menos El Salvador, más Chile: la buena lucha contra el crimen organizado”; los abogados brasileños Pierpaolo Bottini e João Paulo de Moura Gonet Branco, expertos en derecho penal, abordaron el modelo que ha aplicado Chile para combatir el crimen organizado.

El texto fue publicado en el medio Brazil Journal, y en este los especialistas comparan lo realizado en el país con el trabajo que realiza El Salvador desde la llegada de Nayib Bukele al país. En su análisis, Bottini y de Moura enfatizan que El Salvador se ha guiado por una práctica más bien populistas, que a ratos saca réditos internacionales y genera admiración; pero que Chile ha sido más eficiente con una técnica más enfocada en la inteligencia.

Los autores de la columna remarcan que, de las diferentes formas para combatir este fenómeno “están las populistas y estridentes, que buscan votos y aplausos, pero contribuyen poco a la solución del problema”, y por otro lado, las “ideas más serias. Las que estudian los movimientos criminales, las rutas del dinero generado por el crimen y las formas en que operan y se financian sus estructuras”.

Sobre la primera, destaca lo que ha realizado Bukele, desde que inició los arrestos masivos, y aplicó otras políticas restrictivas para quienes comentan delitos. Desde ahí, señalan que si bien lo han llevado a consolidarse como un líder popular, son medidas que no necesariamente sirven. De Chile, en tanto, destacó que se ha realizado un trabajo distinto, pero que ha llevado a buenos resultados.

Los elogios de los especialistas brasileños al modelo chileno contra el crimen organizado

Sobre el modelo Bukele, los abogados brasileños afirman que “ganó popularidad, pero desafió las garantías constitucionales y la propia democracia”. Además, cuestiona que la idea de los arrestos masivos “corre el riesgo de perder impulso en el futuro, ya que las megapenitenciarias construidas para albergar a tantas personas podrían convertirse en campos de entrenamiento para delincuentes, como ocurre en Brasil y México“.

Sobre Chile, los especialistas pusieron énfasis en algunos trabajos que ha realizado el Ministerio Público. En esa línea, destacó los operativos que lograron la detención y la condena de máxima pena contra Carlos Gónzalez Vaca, alias “Estrella”, líder del Tren de Aragua, y otros cabecillas de la organización criminal. “Este es el logro más visible de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. Fruto de un trabajo de inteligencia silencioso que comenzó con la primera identificación de la presencia del grupo criminal en territorio chileno“, afirmaron en la columna.

Junto con esto, resaltan los trabajos realizados para investigar organizaciones criminales a través de la ruta del dinero. “Para lograr estos resultados, el Ministerio Público de Chile fusionó equipos y unidades, creó la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas en 2023 y se centró en la organización de inteligencia”, dicen.

Agencia UNO.

Así, afirman que herramientas como organizar bases de datos estadísticas, la creación de redes de información para conectar a los diferentes poderes del Estado y las policías nacionales e internacionales, y legislaciones orientadas en la protección y uso de dato, van en línea correcta.

Chile versus El Salvador

A modo de conclusión, los expertos sostienen que el estilo de Chile puede ser más efectivo que el de Nayib Bukele.

“El enfoque de inteligencia de Chile es quizás más efectivo que el de El Salvador. Por muy populares que sean las cárceles a gran escala, que aseguran la presencia de activistas del crimen organizado y constituyen una solución temporal, ya que todos regresan posteriormente a la sociedad, donde las entidades ilícitas esperan con ansias la liberación de los ex presos con oportunidades laborales y remuneradas. Los arrestos en gran escala tampoco son más eficientes que un trabajo de inteligencia bien coordinado que permita la identificación y el arresto de líderes y recursos de la organización”.

En esa línea, afirma que “actos de fuerza contra el crimen no pueden sustituir la investigación y el análisis cuidadoso de los datos. Las operaciones abiertas deben ir acompañadas del uso de instrumentos financieros sofisticados capaces de congelar los activos criminales dondequiera que se encuentren”.

Como planteamiento a futuro señalan que “la experiencia chilena muestra cómo la obstinación silenciosa de técnicos informáticos, contadores, agentes tributarios y operadores financieros puede ser más efectiva que la supresión estridente de derechos. Tal vez sean menos conocidos, atraigan menos votos, pero combaten más eficazmente el mal que azota a América Latina. Depende de Brasil elegir qué camino seguir”.