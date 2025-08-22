Huelga de trabajadores en el Costanera Center amenaza a tiendas como The North Face, Victoria’s Secret y GAP y se extenderá a otros centros comerciales

El sindicato de trabajadores del Grupo Axo inició una huelga el miércoles, que ha generado repercusiones en las tiendas que maneja la empresa. Son casi 20 las establecimientos afectados, entre los que destacan Victoria´s Secret, The North Face, GAP, Marmot, Banana Republic, entre otras.

El pasado miércoles 20 de agosto el sindicato de trabajadores del Grupo Axo (ex Komax), inició una huelga en tiendas de la empresa que se extiende por todo el Costanera Center. Los protestantes exigen mejoras laborales para trabajadores que llegaron recientemente a la empresa, y que se les ha impedido ingresar al sindicato.

En particular, lo que demanda la organización es que existan igualdades entre trabajadores de las tiendas, de la parte administrativa y de las bodegas. “Nosotros estamos luchando para que los nuevos compañeros tengan el mismo beneficio que lo estamos luchando nosotros, donde exigimos un incremento en la parte salarial, en el aguinaldo para el 18. Algunos días para exámenes médicos”, explica el presidente del sidicato, Eduardo Castillo.

El grupo AXO Chile, empresa mexicana que en 2023 compró Komax Chile, maneja marcas como Victoria’s Secret, The North Face, Andesgear, Surprice, Marmot, Kliper, Banana Republic, Old Navy, Kipling, DC, Polo, UGG, Stoked, GAP, entre otras. La manifestación del sindicato se basa en pararse afuera de las tiendas del grupo en el Costanera Center con carteles para persuadir a los visitantes para que no ingresen a estas.

Así, esperan generar un gran impacto en los ingresos de la empresa, impidiendo las compras en estas tiendas.

“Estamos a un metro de la tienda, dejamos ingresar a la gente, no botamos basura, no hacemos ruido, nos estamos manifestando pacíficamente. La idea es que la empresa baje sus ventas. Es aquí donde queremos golpear a la empresa que entienda que el pasivo más valioso que tiene son sus colaboradores. Que sin nosotros, la empresa no marcha”, explica Castillo.

La expansión de la huelga y las demandas del sindicato

Desde su inicio el día miércoles, la manifestación solo se ha concentrado en el Costanera Center. Sin embargo, según comentan en el sindicato, desde hoy comenzarán a expandirse a otros centros comerciales. Preliminarmente, se van a distribuir en malls del sector oriente, como el Parque Arauco y el Alto Las Condes, para posterior llegar hasta la quinta región.

En los días que lleva la protesta, en el sindicato aseguran que han logrado un impacto. “Lo que hemos evaluado es que estamos consiguiendo nuestro objetivo de mermar las ventas de la empresa”, dice Eduardo Castillo.

El dirigente sindical suma a las demandas que “lo que ha gatillado esto, el descontento en general de la empresa, que desde que llegó AXO el trabajo se incrementó del 100% a un 300%, porque son otros parámetros, otros estándares. Con números en manos, hemos demostrado que el trabajo se incrementó un montón. No quieren pagar horas extras y no reconocen nada de nuestras peticiones”.

Así mismo, concluye que “no vamos a dar el brazo torcer. Queremos que todos nuestros beneficios sean traspasados a estas 36 personas porque son igual que nosotros, con las mismas necesidades”.