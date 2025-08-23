En una plaza de peaje en Copiapó: detienen a los tres reos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda se habían escapado del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso a través de una cuerda de acerco al "estilo canopy". En el operativo de su captura en Copiapó, también fue detenido un sujeto que los trasladaba en un vehículo particular.

Compartir

En horas de la madrugada de este sábado, se produjo la detención de los tres reos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso. Se trata de Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda.

Carabineros, a través de sus redes sociales, dio a conocer la captura de estos tres sujetos. “Gracias al trabajo metódico y profesional del Departamento OS9 junto al Ministerio Público, quienes realizaron todas las diligencias para ubicar y detener nuevamente a los prófugos de la cárcel de Valparaíso, y luego de una intervención junto al GOPE de Carabineros, se logró la detención de los 3 reos que escaparon del recinto penitenciario el pasado 15 de agosto”, comunicó la policía uniformada.

Además, la información entregada por Carabineros dio cuenta de la detención de un cuarto sujeto: “En el operativo también se detuvo a un sujeto que los trasladaba en un vehículo particular, a la altura del peaje Troncal en la Ruta 5 Norte”.

Por su parte el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, entregó más detalles sobre esta detención. El persecutor informó que la captura se prodiujo a eso de las 1:00 de la madrugada “en la plaza de peaje El Totoral, en la comuna de Copiapó”.

El fiscal Tapia remarcó que “esta detención se logró gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas y lograr su detención el día de hoy”.

Además, desde el Ministerio Público informaron que durante la tarde de este sábado se llevará a cabo la audiencia de control de detención, tanto de los propios reos, como del conductor que los trasladaba. Este último será imputado por encubrimiento.

Boric: “No vamos a permitir que eso siga sucediendo”

El Presidente Gabriel Boric, en medio de una actividad en Quinta Normal en el marco del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, se refirió a la recaptura de los tres reos fugados de la cárcel de Valparaíso.

“Esto lo hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera. Pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia. Estén donde estén”, manifestó el jefe de Estado.

“A todos los delincuentes les digo desde acá, desde Quinta Normal, que la mayoría de los chilenos y chilenas quiere vivir en paz, seguros y tranquilos. Y que ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y esa tranquilidad. Y como Estado no vamos a permitir que eso siga sucediendo”, agregó.

Fuga “estilo canopy”

La fuga de estos tres reos se produjo tras una serie de fallas internas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso, según reconocieron las propias autoridades de Gendarmería y Gobierno. Junto con ello, se dio cuenta de ayuda desde el exterior.

Rubén Pérez, director nacional (s) de gendarmería, entregó el siguiente relato sobre los hechos: “Escalan desde su celda cortando barrotes hacia el cuarto nivel del módulo para luego, con colaboración externa, tensar una cuerda de acero que les permite desplazarse sin contacto con el suelo, estilo canopy”.

En sus declaraciones, Pérez también manifestó que “no existe evidencia que haga presumir que alguno de nuestros funcionarios haya actuado movido por alguna intención distinta a la distracción, a las condiciones climáticas que conspiraron contra una vigilancia efectiva”.

Mientras tanto el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, tras visitar el lugar en el que se produjo la fuga, estableció que “hubo una serie de eslabones previos que tienen que haber fallado para que se produjese en definitiva esta fuga”.