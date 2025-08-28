Holding de Doggis, Juan Maestro y Tommy Beans sale a la venta: gigante estadounidense Carlyle liquidará su participación de las cadenas nacionales

El gigante estadounidense Carlyle habría iniciado el proceso de venta de su participación en el grupo Gastronomía y Negocios (G&N), holding que actualmente maneja las cadenas Doggis, Juan Maestro y Tommy Beans, Lovdo, Barrio Chicken y Bloke Burger. La operación se materializó en enero de 2017, cuando The Carlyle Group adquirió el 75% de la propiedad de los fundadores, Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida.

Fue en diciembre de 2016 cuando los fundadores del grupo Gastronomía y Negocios (G&N) dieron el sí y aceptaron una oferta de compra del fondo estadounidense The Carlyle Group, tras lo cual cedieron el control del holding que actualmente maneja las cadenas Doggis, Juan Maestro y Tommy Beans, Lovdo, Barrio Chicken y Bloke Burger.

En ese entonces, el monto de la operación se mantuvo bajo reserva, aunque los fundadores de la matriz la había valorizado en unos US$120 millones.

De este modo, el arribo de Carlyle a G&N se materializó en enero de 2017, cuando adquirió el 75% de la propiedad a los fundadores, Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida.

De acuerdo a Diario Financiero (DF), en ese momento, el objetivo del fondo estadounidense era permanecer en la propiedad por un plazo de cinco años. No obstante, la pandemia retrasó el plan original y extendió su permanencia por otros cinco años, aunque hoy, el proceso de recambio en la propiedad estaría avanzando.

El periódico mencionado plantea que exejecutivos de Carlyle figuran como los principales interesados en adquirir el 75%, a través de la creación un nuevo fondo que estructuraría la compra. Para dicha transacción, la estadounidense habría mandatado a Citibank.

Eso sí, aún no está claro qué ocurrirá con los socios fundadores -Duch y Fuenzalida-, y si están dispuestos a vender su participación en esta pasada.

The Carlyle Group es una las gestoras de private equity más relevantes del mundo, con US$465 mil millones bajo administración y más de 365 fondos de inversión activos.

La estrategia de Carlyle

El proceso de salida de G&N se enmarca en un plan más amplio por parte de Carlyle en América Latina, considerando que a principios de 2025 inició la venta de su participación total en Inca Rail, la compañía ferroviaria que conecta a turistas Machu Picchu.

En paralelo, en Chile, la venta de su participación en el holding gastronómico no sería la única operación en carpeta: de acuerdo a DF, Carlyle también estaría evaluando desprenderse de la participación que mantiene en la cadena japonesa de entretenimiento para niños, YuKids, a la cual ingresó en 2019 y que opera en Santiago.