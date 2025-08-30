Giorgio Jackson carga contra Felipe Larraín por las “calles tranquilas” bajo la administración Boric: “Las caricaturas y cifras falsas no ayudan”

Quien fuera ministro de Hacienda en los dos períodos de Sebastián Piñera en La Moneda sostuvo que "es bien curioso que este gobierno no tenga ninguna violencia en las calles y al gobierno anterior le haya tocado un estallido y toda suerte de violencia en las calles". Ante aquella afirmación, Giorgio Jackson manifestó que Larraín intenta instalar "el mismo diagnóstico que llevó a un pésimo manejo del Estallido Social, esbozando que el descontento no sería real, sino una agitación delictual articulada por partidos de izquierda. Y como ahora son gobierno, no salen a protestar. Ecuación resuelta".

Giorgio Jackson arremetió duramente contra Felipe Larraín, a raíz de comentarios que este último hizo por lo que considera “calles tranquilas” bajo la administración Boric, pese a enfrentar, a su juicio, un escenario de mal manejo en materia económica.

“Es bien curioso que este gobierno no tenga ninguna violencia en las calles y al gobierno anterior, de Presidente Piñera, le haya tocado un estallido y toda suerte de violencia en las calles”, fue uno de los comentarios que hizo Larraín en una entrevista en CNN Chile, lo que derivó en la respuesta de Jackson.

A través de una columna en La Tercera, el exministro de Desarrollo Social emitió sus cuestionamientos contra quien fuera titular de Hacienda en los dos períodos de Sebastián Piñera en La Moneda.

“En una reciente entrevista con Paula Escobar, el exministro de Hacienda Felipe Larraín intentó comparar las gestiones económicas del actual con el pasado gobierno. Con una sonrisa irónica, manifestó que le resultaba ‘bien curioso’ que al presidente Boric ‘no le haya tocado ningún conflicto mayor interno’, a diferencia de la violencia ocurrida en el Estallido Social. Luego, afirmó que a esta administración ‘no le ha tocado ninguna crisis externa’, criticando que Chile esté ‘creciendo al 2%, mientras el mundo lo hace al 3%’. Veamos”, partió planteando Jackson en su escrito.

En su argumentación, Jackson aseveró que Larraín intenta instalar “el mismo diagnóstico que llevó a un pésimo manejo del Estallido Social, esbozando que el descontento no sería real, sino una agitación delictual articulada por partidos de izquierda. Y como ahora son gobierno, no salen a protestar. Ecuación resuelta”.

El exdirigente estudiantil estableció que dicha premisa de Larraín “no es cierta”, dando cuenta de distintas protestas que han ocurrido desde 2022 a la fecha. Tras ello, enfatizó que “una diferencia importante es que el Ejecutivo ha escuchado, reconocido e intentado encauzar los conflictos con empatía, diligencia y propuestas de solución, sin encasillarlos como un mero problema de orden público”.

En cuanto a las críticas de Larraín por el crecimiento económico durante la actual administración, Jackson argumentó que “los datos dicen otra cosa: el 2024 Chile creció al 2,6% y el gobierno proyecta para 2025 un 2,5%. Por su parte, según el Banco Mundial, el crecimiento global fue de un 2,8% en 2024, y se proyecta un 2,3% para 2025. Es decir, Chile en sus últimos dos años va a haber crecido prácticamente lo mismo que el mundo. ¿Queremos crecer más y mejor? Claro que sí, pero las caricaturas y cifras falsas no ayudan”.

¿Qué dijo Felipe Larraín?

Como ya se citó en párrafos anteriores, Felipe Larraín expresó que “es bien curioso que este gobierno no tenga ninguna violencia en las calles y al gobierno anterior, de Presidente Piñera, le haya tocado un estallido y toda suerte de violencia en las calles”.

Pero el exministro de Hacienda no se quedó ahí y lanzó la siguiente declaración: “¿Por qué será que este gobierno tiene las calles súper tranquilas no así el gobierno anterior? Yo no diría que fue por culpa del Presidente Piñera ni de su gobierno que eso haya ocurrido”.

Asimismo, remarcó que “a este gobierno tampoco le ha tocado ninguna crisis externa. No ha tenido crisis interna ni externa”.

En ese contexto, Larraín minimizó los efectos que pueda tener la guerra arancelaria de Donald Trump en lo que resta de la administración Boric, al asegurar “el efecto le va a tocar, fundamentalmente, al próximo gobierno. No le va a pegar en lo fundamental durante el período del actual gobierno. Además, estamos creciendo mucho menos que el mundo. El mundo está creciendo a más del 3% y nosotros estamos creciendo al 2%”.