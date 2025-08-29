Lautaro Carmona asegura que no ha perjudicado la candidatura de Jeannette Jara tras polémica con el Gobierno: “Me la he jugado por entero”

Lautaro Carmona defendió su rol en la candidatura de Jeannette Jara y negó haberla perjudicado con sus dichos sobre la gestión de Mario Marcel como ministro de Hacienda. El líder comunista afirmó que se ha jugado “por entero” por la abanderada presidencial.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aseguró que no ha perjudicado la candidatura presidencial de Jeannette Jara tras la polémica que protagonizó al criticar la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social“, dijo Carmona sobre el economista, declaraciones que generaron una fuerte tensión en el oficialismo. La ministra Orellana, por ejemplo, aseguró que “Carmona podría guardarse algunas declaraciones”.

El líder del PC planteó que la administración de las arcas fiscales por parte de quien fuera en su momento presidente del Banco Central tuvo muchas “observaciones”, las que provenían de “los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de la salud pública o el tema de la educación pública“.

Consultado por la polémica y cómo ésta puede afectar la candidatura presidencial de Jara, Carmona fue enfático en señalar que “no he perjudicado en absoluto, me la he jugado por entero. No voy a polemizar con la candidata porque el partido acordó una autonomía en la actuación de la candidata y todo comentario, opinión o posición que exprese ella no va a sacar comentarios en el partido”.

La reacción de Jara a las declaraciones de Lautaro Carmona

La candidata presidencial del oficialismo fue enfática en señalar que no compartía las declaraciones de Lautaro Carmona. “Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente junto con aumentar las pensiones actuales y futuras”, afirmó a The Clinic.

“No son ecuaciones fáciles, pero la tarea de quienes estamos en política es hacer las cosas de manera que tengan buenos resultados no solo en lo inmediato, sino que también en el mediano y largo plazo“, añadió.