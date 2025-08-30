Participó en el “Robo del Siglo”, inspiró una serie de Netflix y terminó acribillado en Cerro Navia: la historia de “Baby Bandito”

Kevin Olguín, alias "Baby Bandito", fue asesinado en horas de la madrugada de este sábado, tras ser atacado a balazos por desconocidos que interceptaron el vehículo BMW en el que se movilizaba. Su pareja, quien lo acompañaba, también perdió la vida producto de esta embestida. Así terminó la vida de este hombre de 32 años, quien se hizo conocido públicamente por participar del "Robo del Siglo" en 2014 y luego huir a Europa, donde se dio una vida de lujo con el botín que obtuvo en el mencionado ilícito. Aunque en 2021 volvió a participar en un robo, se encontraba en libertad.

Durante la madrigada de este sábado se produjo un doble homicidio en la comuna de Cerro Navia. Desconocidos interceptaron a un BMW y atacaron a balazos a las dos personas que iban en el vehículo. Una de las víctimas era Kevin Olguín, alias “Baby Bandito” (32), y la otra su pareja, una mujer de 25 años.

“El hecho ocurre en circunstancias en que ambas víctimas se encontraban al interior de un vehículo, momento en el cual llegan sujetos desconocidos con armas de fuego, quienes efectúan múltiples disparos. Personal policial se encuentra realizando levantamiento de cámaras de grabación, evidencia balística y biológica”, explicó al respecto el comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la PDI.

Mientras tanto el fiscal Fernando Anais, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), declaró que “los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en los cuerpos. No podría entregar una cantidad específica, toda vez que la policía está haciendo trabajos en el lugar, pero estaríamos hablando al menos de unos veinte impactos balísticos”.

De dicha manera, terminó la vida de Kevin Olguín, quien se hizo conocido públicamente por su participación en el denominado “Robo del Siglo”, ilícito ocurrido el 12 de agosto de 2014, cuando un grupo de delincuentes asaltó un camión de valores de la empresa Brinks, en el Aeropuerto de Santiago, llevándose un botín de al menos 6 mil millones de pesos.

La huida a Europa y una vida de lujo

“Baby Bandito” fue el último de los delincuentes que participaron en el “Robo del Siglo” en ser capturado. El primero en caer fue Alexis Niñoles, en líder de la banda, quien fue capturado en enero de 2015.

Kevin Olguín huyó hacia Europa, donde se dio una vida de lujo con el botín obtenido en el millonario asalto que tuvo lugar en el Aeropuerto de Santiago en 2014. En redes sociales presumió de sus onerosos gastos en productos de marcas como Gucci y Louis Vuitton.

Eso sí, según Olguín, esa “gran vida” que se dio en Europa tras huir del país no fue así. “Es mentira, porque muchas fotos que ocuparon (los medios) de ahí eran de años anteriores”, dijo en una entrevista con Mega en 2024.

Estuvo en Italia, pasó por Francia, después volvió a América para pasar por República Dominicana y finalmente regresó al Viejo Continente, específicamente en España, país en el que sería capturado.

La captura ocurrió en junio de 2016, en una fiesta en Barcelona, mientras la policía buscaba a integrantes de una banda que cometía robos contra casas en España. Al ser cometido a un control de identidad, los agentes lo detuvieron dada la existencia de una orden de captura internacional en su contra.

Kevin Olguín “Baby Bandito”, en septiembre de 2016, al retornar a Chile luego de ser capturado en España. Foto: Agencia Uno

Al retornar a Chile, fue formalizado y quedó en prisión preventiva por su participación en el “Robo del Siglo”. Posteriormente hubo una modificación en sus cautelares, lo que le permitió quedar en libertad. Al momento de la sentencia escapó.

De dicha manera se emitió una nueva orden de detención en su contra. Y en julio de 2018 volvió a ser detenido, esta vez en una vivienda en la comuna de Maipú, donde fue sorprendido con 4 cargadores de pistola, 8 cartuchos 9 milímetros y otras municiones.

Recibió una pena de cuatro años de cárcel por el “Robo del Siglo”, pero en 2019 recibió el beneficio de firma mensual. Pero en diciembre de 2021, nuevamente su vio involucrado en hecho delictual: participó en el asalto a un camión de Chiletabacos.

Por ese delito se encontraba cumpliendo una pena de trabajos sociales en la comuna de San Antonio. Vivía en la comuna de Quilicura y, según la Fiscalía, pertenecía a una banda llamada “Los Ratones”, la que en 2017 asaltó al animador Rafael Araneda.

La serie de Netflix

Pese a no ser el líder de la banda que llevó a cabo el “Robo del Siglo”, la historia de Kevin Olguín inspiró la serie de Netflix “Baby Bandito”, dirigida por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín.

La serie de streaming, producida por Fábula y estrenada en 2020, mezcla elementos de la realidad con la ficción. A diferencia de lo que en ella se exhibe, en la vida real Olguín estaba inmerso en el mundo delictual desde antes de agosto de 2014.