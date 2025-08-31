Con destino a Colombia y República Dominicana: los detalles del nuevo vuelo de expulsión de extranjeros 

Un total de 65 personas, 55 colombianos y 10 dominicanos, fueron expulsados del país este domingo. Entre ellos, autores de delitos de homicidio, violación, robo y tráfico de drogas, entre otros. En lo que va de 2025, ya se han materializado 812 expulsiones.

En horas de este domingo 31 de agosto se concretó un nuevo vuelo chárter de expulsión de extranjeros, en este caso con destino a Colombia y República Dominicana.

El vuelo que salió desde el Aeropuerto de Santiago, a cargo del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI), permitió la expulsión de 65 personas: 55 colombianos y 10 dominicanos.

Al entregar detalles del procedimiento, la prefecto Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Polint Metropolitana explicó que “materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigente expulsiones tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violacion, robo, tráfico de drogas, entre otros”.

“Estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los Departamentos y Secciones de Migraciones y Policía Internacional a lo largo de todo Chile, quienes son denunciados a la autoridad administrativa, para la aplicación de la sanción respectiva”, agregó.

Cabe consignar que la expulsión administrativa corresponde a una sanción dictada por el SERMIG, la que se aplica ante infracciones migratorias graves como permanencia extendida en estado de irregularidad en el país o ingreso por pasos no habilitados. A ello se suman los casos de quienes terminan de cumplir sus condenas por haber cometido delitos en el país.

En tanto, la expulsión judicial corresponde a una pena sustitutiva para personas extranjeras que han sido condenadas por cometer delitos con penas inferiores a 5 años y 1 día, que permanecen en Chile privados de libertad. El tribunal dicta la sustitución de la pena, la expulsión judicial y establece el plazo para ejecutarla.

Más de 800 expulsiones en 2025

Con los 65 extranjeros expulsados este domingo, en lo que va de 2025 ya van 812 expulsiones, de las cuales 614 son administrativas y 198 corresponden al carácter judicial.

El vuelo de expulsión de este domingo corresponde al número 21 en lo que va durante la administración de Gabriel Boric, en la que se han materializado casi 4 mil expulsiones.

“Este operativo refleja la coordinación del Estado para aumentar la capacidad para expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos. Con este, ya son 21 los vuelos que salen de nuestro país desde que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric y casi 4 mil las expulsiones entre administrativas y judiciales que hemos materializado”, declaró Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG.