El inesperado regreso de Nicolás López a las producciones nacionales con asesoría de IA a nuevo programa de Javiera Acevedo y Díaz de Valdés

cineasta condenado por abuso sexual reaparece en la industria nacional con un rol técnico: asesoría en postproducción para El Show de las Javis, el programa de conversación y comedia en YouTube protagonizado por Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés.

Nicolás López volverá a aparecer en los créditos de una producción chilena. No como director ni guionista, sino en un rol más discreto: asesor de postproducción en El Show de las Javis, el programa de comedia en YouTube protagonizado por Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés.

La apuesta nació de la propia Díaz de Valdés, quien buscaba replicar el espíritu de la dupla “Vicky y la Gaby” junto a Acevedo. La dirección y los guiones quedaron en manos del actor y director Héctor Morales, con quien había trabajado en la obra La Mentira. Tras ver esa puesta en escena en el Teatro Zoco, los productores decidieron financiar una primera temporada.

En ese camino apareció el nombre de López. Según explican desde el canal, su participación fue puntual y técnica: una asesoría externa para experimentar con sets virtuales de acabado fotorrealista y herramientas de inteligencia artificial (IA) en la postproducción. No tuvo injerencia en el guion ni en la dirección, sino que apoyó al equipo de diseñadores, animadores y programadores en el uso de estas nuevas tecnologías.

“Estamos muy interesados en estas tecnologías y estamos experimentando en distintas áreas para conseguir una diferenciación importante en el mercado. Detrás de esto, hay un equipo que incluye diseñadores, animadores, programadores para dar la calidad que le queríamos dar al producto”, indicó Benjamín Ferrer, uno de los promotores del espacio.

El regreso de Nicolás López a las producciones en Chile

El detalle no es menor. Se trata de la primera vez que el director de Qué pena tu vida se vincula a un proyecto nacional tras enfrentar la justicia luego de que un reportaje de la Revista Sábado diera a conocer el testimonio de una serie de denunciantes.

En 2022 Nicolás López fue condenado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual, ocurridos en 2015 y 2016. La Corte Suprema revisó el caso al año siguiente, mantuvo la culpabilidad, pero rebajó la pena a dos condenas de tres años y un día con libertad vigilada intensiva. López llegó a pisar la cárcel y quedó marcado como uno de los casos emblemáticos del #MeToo en Chile.

Uno de los que criticó a López tras la publicación fue el propio Héctor Morales, hoy director del programa quien escribió en sus redes sociales: “Bien reporteado y escrito, buen trabajo de @Revista_Sabado Todo el apoyo y fuerza a Valientes compañeras actrices que hoy por fin pueden hablar y ser escuchadas”.

Javiera Díaz de Valdés, en tanto, fue parte del proceso judicial debiendo que declarar. “A mí me llamaron el 2018 de la Fiscalía, porque fui nombrada en algún momento”, comentó la actriz

“Tampoco sentí que él era una persona poderosa o que mi carrera dependía de él”, apuntó, añadiendo que sintió que tuvo una relación “bastante horizontal” con López. “No fui víctima y no tenía nada que aportar en el caso de Nicolás López”, añadió en entrevista con la Revista Ya.

Por su parte, en 2018 Javiera Acevedo acusó a la defensa de Nicolás López desviar la atención del caso con una denuncia en contra del actor Ramón Llao. A través de X, acusó que “desviar la atención de un hecho grave para taparlo con una muy grave es asqueroso. Los defensores de López creen saber hacerla de esta manera, pero Ramón es una buena persona y todos lo sabemos”.