Para jóvenes entre 25 y 40 años que se encuentren cotizando viviendas de hasta 4.500 UF: así es “pie cero”, la propuesta habitacional de Evelyn Matthei 

La candidata de Chile Vamos presentó una propuesta que elimina la necesidad del ahorro inicial para la compra de una primera vivienda, a través de la implementación de un subsidio estatal. “Los jóvenes ven imposible independizarse, formar familia o dejar de vivir de allegados. No porque no trabajen o no tengan ingresos, sino porque el ahorro para el pie es tan inalcanzable que pareciera que la casa propia se transformó en un privilegio reservado solo para algunos”, manifestó la propia Matthei.

En el marco de una actividad de campaña en la comuna de Independencia, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio a conocer una propuesta en materia habitacional llamada “pie cero”, la que consiste en eliminar la necesidad del ahorro inicial para la compra de una primera vivienda.

De acuerdo a lo que manifestaron desde el comando de Matthei, esta propuesta busca beneficiar a familias de clase media que hoy quedan fuera de políticas habitacionales que les permitan acceder a la casa propia, fundamentalmente por no contar con la capacidad para ahorrar el pie.

Por lo dicho, la propuesta “pie cero” contempla la implementación de un subsidio estatal que cubra el pie que exigen las entidades bancarias para la adquisición de una vivienda.

En detalle, “pie cero” está destinado exclusivamente para uso habitacional y únicamente para la compra de primera vivienda.

En cuanto a personas, los destinatarios de esta propuesta son jóvenes entre 25 y 40 año que se encuentren cotizando viviendas de hasta 4.500 UF, quienes podrán usar el beneficio una sola vez por RUT.

Matthei: “Nosotros le vamos a poner el pie”

Al comentar esta propuesta, Evelyn Matthei sostuvo que “probablemente es uno de los proyectos sociales que a mí más me gusta”, ya que “básicamente significa que las personas menores de 40 años que quieran acceder a una vivienda propia, nosotros le vamos a poner el pie, pie cero”.

“Después podrán seguir pagando el dividendo, porque igual muchos de ellos están pagando arriendo. Pero es ahorro inicial el que no pueden juntar”, agregó la abanderada de Chile Vamos, quien estuvo acompañada del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Más allá de lo anterior, la exalcaldesa de Providencia manifestó que “los jóvenes ven imposible independizarse, formar familia o dejar de vivir de allegados. No porque no trabajen o no tengan ingresos, sino porque el ahorro para el pie es tan inalcanzable que pareciera que la casa propia se transformó en un privilegio reservado solo para algunos”.

Asimismo, Matthei expresó que “una casa es mucho más que un techo, da un sentido de pertenencia, de echar raíces, de estabilidad y de futuro. Es el lugar en el que pasamos algunos de los mejores momentos de nuestra vida. Es calidad de vida. Y los chilenos merecen vivir mejor”.