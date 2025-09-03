IKEA duplica sus visitas en sus tres primeros años en Chile: libreros, estantes y cocinas modulares son los productos que más compran los chilenos

La marca sueca de muebles y decoración aterrizó en Chile en agosto de 2022. Tres años más tarde, la franquicia del Grupo Falabella reporta un crecimiento en ventas a nivel latinoamericano y perfila al consumidor chileno, donde el hogar aparece como un refugio emocional y el orden como un desafío central.

Hace tres años, la marca sueca de muebles y decoración IKEA marcó un hito histórico en el retail regional al abrir su primera tienda en Latinoamérica de la mano del Grupo Falabella, en agosto de 2022. En Chile, la empresa inauguró su primer local en el Mall Parque Arauco Oriente (ex Open Kennedy), en la ciudad de Santiago.

Actualmente, IKEA dispone de cinco tiendas a nivel regional –dos en Chile y tres en Colombia– y cuenta con un crecimiento en ventas a doble dígito y más de 80 millones de visitas acumuladas tanto en sus tiendas físicas como online.

Las tiendas están ubicadas en el Mall Parque Arauco Oriente y en el Mall Plaza Oeste. Ambos establecimientos se han consolidado entre los consumidores locales, lo que permitió que la franquicia chilena fuera reconocida como la de mayor crecimiento global en ventas comparables y que recibiera el premio IKEA Growth Award en 2024 y 2025.

Durante estos tres años, las visitas a las tiendas se duplicaron y en 2024 cerraron con un alza de más de 10 puntos en el indicador “Top of Mind” –la marca que primero se le viene a la mente a un consumidor– en Santiago. Respecto a las operaciones digitales, el e-commerce de IKEA Chile registra una penetración mayor al promedio global, con altas tasas de crecimiento y más del 98% de las entregas realizadas a tiempo.

La tienda también destaca la gastronomía sueca como un elemento central. En ambos locales, IKEA cuenta con un Mercado Sueco, donde los compradores pueden probar productos íconos de la gastronomía nórdica, como las albóndigas de carne y la torta Daim.

Así son los clientes chilenos de IKEA

En IKEA estudian cómo viven las personas y cuáles son sus hábitos en el hogar. A través de una serie de estudios de comportamiento, la empresa logró detectar estas costumbres en los chilenos.

Para los consumidores chilenos, el hogar es considerado un refugio emocional, y el orden y el espacio son considerados desafíos centrales. Desde IKEA Chile señalaron que el 60% de los consumidores percibe su casa como su lugar favorito, que el 64% de las personas tienen mascotas y que el 81% usa su celular antes de dormir, 15 puntos por encima del promedio global.

Uno de los atributos más valorados por los clientes de IKEA es la modularidad de sus productos porque “permite a las personas adaptar su hogar a los cambios de la vida real: crecer, reorganizar, mudarse o simplemente renovar”, explican desde la empresa.

En esa línea, los productos de organización –como libreros, estantes y cajoneras– son los favoritos de los chilenos. Además, las propuestas que tienen de cocinas y clósets modulares también destacan entre los consumidores nacionales.

A pesar de los buenos números durante estos tres años, desde IKEA Chile señalan que todavía no hay planes de seguir expandiéndose en el país.