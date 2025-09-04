Oficinas en Las Condes, bodegas en Colina y estacionamientos: las valiosas propiedades de los hermanos Sauer que salen a remate

El próximo 30 de septiembre se llevará a cabo el remate de las pertenencias de la Empresa Comercial Textil Ziko Limitada, sociedad creada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, que quedó en medio de la controversia judicial derivada del Caso Factop.

29 propiedades ubicadas en las comunas de Recoleta, San Ramón, Las Condes y Colina, que suman cerca de $2.800 millones. Así se puede resumir el remate que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre de las pertenencias de la Empresa Comercial Textil Ziko Limitada, sociedad creada por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, que quedó en medio de la controversia judicial derivada del Caso Factop.

De acuerdo a La Tercera, la subasta, encargada a la firma de remates de Farid Gamal Mussa, se llevará a cabo en la notaría de Juan Francisco Álamos, en Huérfanos 979 piso 7, por orden del liquidador concursal Luis Alfonso Aguilera, debido a la liquidación forzosa determinada por el juez del 11° Juzgado Civil de Santiago, Patricio Hernández, el pasado 23 de diciembre de 2024.

El mismo diario consigna que la orden se produjo a raíz de la demanda interpuesta por el factoring Incofin el 1 de febrero del año pasado en contra de Comercial Textil Ziko, representada legalmente por los hermanos Sauer, a raíz de un pagaré impago de $434 millones.

Posteriormente, a esta acción legal se fueron sumando otros acreedores de los socios Sauer y Topelberg, como los bancos Internacional, Security, Estado, Itaú, Scotiabank y Santander, entre otras entidades. En conjunto, todas acreditaron ante el tribunal créditos por $5.200 millones, según la audiencia del pasado 13 de agosto.

Los bienes de los hermanos Sauer que serán rematados

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, los bienes que serán subastados son una oficina en Las Condes, ubicada en el piso 19 del edificio de avenida Cerro El Plomo 5680, donde operaba el estudio de los hermanos Sauer. Esta propiedad lidera la lista con un precio base de $896 millones.

También hay una bodega en Recoleta, ubicada en calle Colonia 2348, con una tasación mínima de $566 millones, que parece como el segundo activo más valioso.

Luego está otra oficina en el mismo edificio de Nueva Las Condes, específicamente la unidad 303, será ofrecida desde $538 millones.

Después, se ofrecen bodegas en comunas periféricas, como la ubicada en calle Concepción 0142, en Colina, con un valor inicial cercano a los $244 millones, y otra en avenida Elías Fernández Albano 7985, en San Ramón, con un piso de $94 millones.

A su vez saldrán a subasta 24 estacionamientos, todos dentro del edificio de Cerro El Plomo. De estos, 17 unidades individuales partirán en $15 millones cada una; 5 más se ofrecerán desde los $20 millones, y dos estacionamientos con bodegas incluidas tendrán un precio mínimo de $35 millones cada uno.