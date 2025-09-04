“Verosímil”: Artista que destruye y restaura fuentes presenta su primera exposición en solitario

Compartir

La galería Mercado Gris se ha convertido en una vitrina para artistas locales emergentes e innovadores; comenzó en el mundo digital y hoy organiza exposiciones y ventas de arte, promoviendo a quienes dan sus primeros pasos, dando prioridad a los que presentan “autenticidad y audacia”, según decía la convocatoria para las muestras de este 2025.

En ese contexto, hoy el espacio presenta la primera exposición en solitario de Borja Carbajal, donde una fuente negra se toma el protagonismo; no funcional, de la misma altura que el artista. Una evolución del trabajo que Carbajal ha venido explorando, dándole vuelta a la idea del deterioro y restauración tanto de las personas como de los objetos que nos rodean. Si anteriormente había destruido una fuente ornamental clásica, ahora la presenta “muerta”, en una escala de 1:1.

“Una fuente no es algo que podamos simplemente reconocer en el objeto que nos presenta Borja Carbajal. Sus componentes confusos, la superficie lustrosa, el riguroso negro y las terminaciones viscosas sobrepasan el campo de la imagen y nos colocan ante la materialidad inquietante y juguetona del símbolo. Ese misterio así debe ser contestado con otro misterio, como la nunca bien ponderada interpretación”, dice el texto de Claudio Guerrero Urquiza, sobre Verosímil.

Verosímil, en Mercado Gris, está en Julio Prado 1003, Providencia; para información sobre horarios visitar el instagram de la galería.