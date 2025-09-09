Presidente de Desafío Levantemos Chile tras un año y medio del megaincendio de Valparaíso: “Esta ha sido de las catástrofes en que menor coordinación ha existido”

Desafío Levantemos Chile entregó 12 casas equipadas a víctimas del megaincendio de 2024, pero su presidente, Nicolás Birrell, critica la deficiente coordinación gubernamental y llama a mejorar el diálogo y soluciones definitivas para la reconstrucción.

Con cueca, música y comida chilena, este martes 9 de septiembre, Desafío Levantemos Chile celebró la entrega de 12 casas a víctimas del megaincendio que afectó en febrero de 2024 al sector Canal Chacao de Quilpué.

Con esta entrega, las viviendas definitivas levantadas en el sector ascienden a 14. Estas forman parte del proyecto de 50 casas que se construyen con los recursos provenientes de la venta de una mansión que donó Leonardo Farkas y que se entregarán durante este año.

El pasado 28 de agosto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó 20 casas construidas por la cartera en esta misma zona. De acuerdo con la Seremi del Minvu de Valparaíso, hay más de 200 obras en marcha solo en Quilpué.

Las casas construidas por Desafío son de 64 metros cuadrados y cuentan con tres dormitorios, sala de estar, comedor y cocina. Además, están completamente equipadas con camas, electrodomésticos y muebles. “Esto es una muestra de que cuando nos ponemos todos a trabajar de manera conjunta y a colaborar en vez de confrontarnos, las soluciones que se les pueden dar a las comunidades son de primer nivel”, dice el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.

Desafío Levantemos Chile

En Desafío apuntan a entregar viviendas definitivas a las víctimas del megaincendio porque las de emergencia se transforman en una “solución parche”: “El problema es que las viviendas de emergencia muchas veces se transforman en definitivas, y las familias después no tienen acceso a una digna con la que puedan volver a construir su futuro”, dice Birrell.

Respecto al avance de reconstrucción en la zona destruida, Birrell lo califica como “deficiente” y agrega: “Encuentro que esta ha sido de las catástrofes naturales en que menor coordinación ha existido de parte del Gobierno”. Para futuras reconstrucciones cree que hay “muchísimo espacio para mejorar en cuanto a coordinación, diálogo con las comunidades y sobre todo en el otorgamiento de soluciones definitivas y dignas”.

La emoción marcó la entrega de las casas

Emil Carrasco y su familia viven en Canal Chacao desde la década de los 70. Aunque el incendio destruyó su casa, esta nueva vivienda es un hogar donde guarda sus recuerdos de infancia junto a sus hermanos y mamá. “Cuando recibes una llamada donde te dicen que en cinco días te van a entregar tu casa, te dan escalofríos. Hicieron lo que nadie hizo por nosotros; toqué puertas, conversé con mucha gente y me cerraron toda oportunidad“, dice.

Yessenia Díaz, también vecina del sector, había perdido la esperanza de tener un nuevo hogar: “Me devolvieron la alegría y la sonrisa. El Gobierno no nos dio solución, pero Desafío nos permitió creer nuevamente que sí existen oportunidades“. Díaz agregó que: “Poco a poco, Canal Chacao está volviendo a ser el mismo, ahora las caras de las familias ya no son de pena“.

Desafío Levantemos Chile

La entrega de viviendas en Canal Chacao se suma a una serie de iniciativas de Desafío. Entre ellas, la entrega de 72 casas en Canal Beagle, más de 400 tarjetas de reconstrucción, la rehabilitación de sedes sociales y la reciente reconstrucción de la infraestructura del Jardín Botánico del Mar.