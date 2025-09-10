Los Tres por $50 millones en Maipú y Douglas por $21 millones en Paine: lo millonarios contratos municipales para los shows de Fiestas Patrias

Distintas comunas del país comienzan su temporada de conciertos gratuitos con artistas chilenos, cuyos contratos superan los 40 millones de pesos en algunos casos.

La llegada de las Fiestas Patrias abre también una nueva temporada de conciertos gratuitos en distintas comunas del país, una oportunidad para que lugares que no están acostumbrados a este tipo de espectáculos puedan disfrutar de música chilena en vivo. Estas presentaciones se realizan por trato directo e implican millonarios contratos.

Esto ocurre tras el caso del show que la Municipalidad de San Clemente decidió suspender luego de que al cantante Jere Klein le allanaran la casa. El artista había sido contratado por $23.800.000 para presentarse el 11 de octubre en la Explanada Principal de la comuna, pero finalmente el evento fue cancelado, según publicó este medio.

En la misma página de Mercado Público figuran otros conciertos con artistas chilenos. Es el caso de Los Tres, a quienes la Municipalidad de Maipú pagó $47.000.000 para presentarse este 12 de septiembre.

Otro nombre confirmado en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias es el cantante de música urbana Juanka El Problematik, quien se presentará en la comuna de Vicuña el próximo 19 de septiembre por un monto de $16.660.000. En tanto, Douglas en su versión sinfónica actuará en la comuna de Paine, con un contrato de $21.182.500.

Por sobre los 30 millones, Rodrigo Tapari de Ráfaga se presentará en el Recinto Pampilla de San Isidro, también de la Municipalidad de Vicuña, el día 20 de septiembre. El contrato, con ejecución inmediata según se detalla en Mercado Público, alcanza los $33.320.000.

En el mismo contexto, la comuna de Copiapó desembolsará $16.065.500 por el show de Erick Berríos, cantante y compositor chileno de cumbia. La misma municipalidad pagará $19.040.000 a Jordán Salinas, también cantante de cumbia.

La comuna de Pozo Almonte pagará $14.280.000 por la contratación del Grupo Artístico Benjamín Duarte. En tanto, la comuna de Quillón, en la Región de Ñuble, desembolsará $18.207.000 para que la Agrupación Marilyn se presente en sus Fiestas Patrias.

Por su parte, en Mostazal, en la Región de O’Higgins, la municipalidad contrató a la banda nacional Zúmbale Primo por $35.000.000 para presentarse en las celebraciones de Fiestas Patrias.