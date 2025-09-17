Sergio Jadue niega que volverá a postular a la presidencia de la ANFP y se lanza contra Milton Millas: “No tan solo es una mentira, sino que es una tontera”

El exmandamás del ente rector del fútbol chileno se molestó con Milton Millas por haber señalado que postularía nuevamente a la presidencia de la ANFP. A pesar de que existió una larga conversación entre ambos, el calerano negó los dichos del comunicador en el podcast El Gerente de The Clinic. "Jamás te dije que iba a volver a postular", señaló Jadue.

Compartir

Una ola de reacciones en los medios y redes sociales tuvieron los dichos de Milton Millas en el noveno capítulo de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, donde el exlocutor radial afirmó que Sergio Jadue lo llamó y le dijo que “se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”.

Millas no quizo entrar en detalles sobre la conversación que tuvo con el extimonel de la ANFP, pero aseguró que la serie El Presidente, que habla del nexo de Jadue con el caso FIFA Gate -el escándalo de corrupción, sobornos y lavado de dinero destapado el 2015 en Estados Unidos y que sigue investigación judicial-, es “bastante buena y fue muy parecido”.

A pesar del impacto que tuvieron los dichos de Millas sobre el posible retorno de Jadue como mandamás del ente rector del fútbol chileno, esto fue desmentido de inmediato por el periodista Fernando Tapia, quien compartió la resolución de la FIFA que inhabilitó al expresidente de la ANFP de por vida para ejercer cualquier actividad vinculada al fútbol a nivel nacional e internacional.

El mismo documento lo declara culpable de infringir normas de conducta, lealtad, conflictos de interés y corrupción. Así, la FIFA estableció que Sergio Jadue tiene una prohibición total para desempeñarse en cargos administrativos, deportivos o de cualquier otra índole dentro del sistema del órgano que rige el fútbol mundial.

Sergio Jadue niega los dichos de Milton Millas

Según consignó Redgol, los dichos de Milton Millas en el podcast de The Clinic no le cayeron nada bien al expresidente de la ANFP. El medio tuvo acceso a la conversación por Whatsapp entre ambos y pudo confirmar que efectivamente existió una llamada de 26 minutos, pero luego de eso, Jadue le envía duras palabras al comunicador.

“Veo que el término “Miltonteras” es uno de los mejores y justos apodos que existen en el fútbol chileno”, señaló Jadue en primera instancia.

El extimonel de la ANFP negó tajantemente que le hubiera dicho a Millas que volvería a buscar el sillón de Quilín. “Jamás te dije que iba a volver a postular a la presidencia del fútbol chileno”. Y agregó: “No tan solo es una mentira, sino que es una tontera. Típico tuyo”.



