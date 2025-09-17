Universidad de Chile busca las semifinales de la Copa Sudamericana: las dudas de Aquino y Gaibor en el medio son el punto débil de Alianza Lima

En la previa de la ida entre el cuadro peruano y los azules, el equipo de DLT Sports analizó las claves del cuadro blanquiazul, revisando sus principales piezas y su armado táctico.

Por Tomás Zúñiga, DLT Sports

Compartir

Alianza Lima recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva a Universidad de Chile, en el duelo que abrirá la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El combinado peruano llega de una dura derrota ante Deportivo Garcilaso por 3-4, mientras que el Bulla llega de imponerse por tres goles a cero a su clásico rival, Colo-Colo, en la final de la Supercopa.

¿Cómo forma Alianza Lima?

El parado táctico de Néstor Gorosito, entrenador a cargo de Alianza desde hace casi 11 meses, se basa principalmente en un 4-2-3-1, sistema que mantienen tanto en ataque como en defensa. Con balón, son un equipo que no le teme a la posesión, promediando 54,5% en los últimos 10 partidos. Aunque, cuando lo estiman necesario, no tienen problema en cederla. Un claro ejemplo de esto fue la vuelta de octavos de final contra Universidad Católica, donde ganaron 2-1 con un 29% de posesión.

El estado actual del equipo blanquiazul

En los últimos 25 partidos que han jugado, su récord es de 12 victorias, 8 empates y 5 derrotas, en los que han anotado 33 goles y han recibido 20. Tienen una de las defensas más sólidas en Perú y en América. Dentro de la Liga 1, es el tercer equipo con menos goles recibidos por partido: 0,8. En la Copa Sudamericana, lleva un promedio de 0,5 tantos en contra por cada 90 minutos.

A pesar de que si bien vienen de una derrota, antes de ese encuentro estaban en una racha de nueve partidos invictos (5 victorias y 4 empates).

Las claves tácticas – Líneas adelantadas y presión alta

DLT Sports consignó que uno de los principales puntos defensivos de la propuesta de Gorosito es la altura de su primera línea de presión. En los partidos contra Universidad Católica (Ecu) y Gremio, el 9 y los 3 volantes ofensivos tienden a marcar hombre a hombre, forzando a los desplazamientos largos del arquero.

Falta de coordinación en el mediocampo

Durante esta temporada, Alianza ha tenido muchas complicaciones para afianzar un doble 6, ya sea por lesiones como también por rendimiento. Esto ha complicado el trabajo del equipo en cuanto a la coordinación en este sector, lo que se evidencia en las desatenciones tácticas que tienen durante los partidos. Aquino, Gaibor, Burlamaqui, Cari, Archimbaud y Castillo son todos los jugadores que han rotado en esa posición.

Los jugadores clave

Guillermo Viscarra

Desde Pedro Gallese o Leao Butrón (hace más de 5 años) que Alianza no encontraba un arquero que diera la confianza suficiente en el pórtico. La llegada del internacional boliviano trajo consigo una mejora significativa de nivel. Fue el tercer arquero que más atajadas sumó en octavos de final.

Sergio Peña

Tiene un largo recorrido por Europa, pasando por clubes como PAOK o Malmö. Llegó hace pocos partidos a Alianza, sin embargo, ya ha podido demostrar su calidad como jugador, tanto a nivel técnico como táctico, aportando en la creación de juego como también en la recuperación.

Eryc Castillo

Una de las principales figuras del equipo en este segundo semestre, donde ha jugado por ambas bandas. En la Sudamericana ha sido un factor clave, anotando ante Gremio y Universidad Católica. Muy rápido y potente al espacio, junto con una buena capacidad asociativa.