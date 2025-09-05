El video donde Raffaella di Girolamo rompe su silencio: “Ni la Corte de Apelaciones ni la Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristián Campos”

Tras casi dos años de silencio, en un video al que tuvo acceso The Clinic, Raffaella di Girolamo rompe su reserva y reafirma que Cristián Campos es su abusador, luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso de su defensa, mientras su familia promete llegar hasta las últimas instancias para que se haga justicia.

A través de un video al que tuvo acceso The Clinic, Raffaella di Girolamo decidió poner fin al silencio que mantuvo durante casi dos años, luego de que el 26 de marzo de 2024 la Fundación para la Confianza presentara una querella criminal contra el actor Cristián Campos por abuso sexual, en representación de Raffaella di Girolamo, hija de su exesposa Claudia di Girolamo, durante la década de los ’80 y ’90.

El proceso judicial sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por el abogado Juan Pablo Hermosilla. En la resolución del máximo tribunal se deja de manifiesto que el recurso de Hermosilla buscaba “corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional”, además de impugnar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La noticia fue destacada por Cristián Campos y su pareja, María José Prieto. El actor afirmó este jueves que “es el último trámite, el último recurso que le quedaba, de modo que mi proceso llega hasta acá, se termina, ya no quedan más recursos”.

Por su parte, su esposa apuntó directamente a las falencias de la instancia inicial: “El juez en primera instancia no llevó a cabo el debido proceso, vulnerando las garantías constitucionales de Cristián, y esto fue ratificado por la Corte Suprema. Como siempre lo supimos, mi marido es inocente”, escribió la intérprete, destacando que la justicia avaló lo que su familia defendió desde el inicio.

Las palabras de Raffaella Di Girolamo

Luego de las reacciones del actor y su círculo, fue el turno de la propia Raffaella di Girolamo de hablar. Compartió con The Clinic una breve declaración en video, donde asegura que su familia llegará “hasta las últimas instancias” en busca de que la verdad salga a la luz. Además, reiteró que Cristián Campos es su abusador.

“Hola, soy Raffaella Di Girolamo y me acerco a ustedes para expresar lo que siento en este minuto. Después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristián Campos”, comienza diciendo en el video.

La psicóloga añade: “Para mí es importante que recuerden que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales. Mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas. Porque nunca es tarde”.