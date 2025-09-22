Entra en vigencia Plan de gestión de la Ley “Chao Cables”: empresas deberán mantener y retirar cableado de postes en desuso

Este domingo entró en vigencia el Plan Técnico de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones, normativa que va de la mano con la Ley “Chao Cables”. La Subsecretaría de Telecomunicaciones ahora tendrá mayores herramientas para supervisar el retiro ordenado y mantenimiento de cables y materiales en desuso, con obligaciones claras para las empresas del sector.

Esta mañana se publicó en el Diario Oficial el “Plan Técnico de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones”, la política principal de la Ley “Chao Cables”, que como indica su nombre, presenta un plan para el retiro ordenado de cableado y otros elementos de la red en las calles.

El proyecto de ley fue aprobado oficialmente en 2019, pero recién en marzo de este año Contraloría tomó razón del reglamento de la Ley, y este domingo 21 de septiembre entró en vigencia.

Técnicamente, las empresas de telecomunicaciones comenzaron a retirar cables y material de postes en desuso hace meses. Sin embargo, con la entrada en vigencia legal del plan, ahora la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) tendrá mayores herramientas para ordenar el retiro.

Por ejemplo, tras la entrada en vigencia, la Subtel deberá aprobar planes anuales de retiro de cables en desuso y ordenamiento de elementos en uso programados por las empresas de telecomunicaciones. Con esto, los operadores deberán cumplir metas definidas por la Subsecretaría.

Además, las empresas estarán obligadas a mantener en buen estado todos los elementos de la red. Esto incluye cables, soportes y accesorios. El plan detalle que en caso de emergencias, deberán responder de forma inmediata, hasta de 30 minutos para responder.

Otros aspecto fundamental del plan, es que ahora las empresas deberán publicar los respectivos mapas de cobertura del retiro de cables. Esto permitirá agilizar el orden de las redes, sobre todo en situaciones de emergencia.

La ley también obliga a la realización de mantenimiento preventivo. Esto implica revisiones periódicas y operaciones para mantener el orden de los postes en las calles.