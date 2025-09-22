La dura derrota de Disney en disputa por la marca Zapping: apelaron ante el Tribunal de Propiedad Industrial para revertir la decisión

En junio pasado, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial desestimó la oposición de Disney a la inscripción de la marca chilena Zapping, argumentando que no existe riesgo de confusión entre ambas marcas. Disney recurrió al Tribunal de Propiedad Industrial para intentar revertir la decisión.

En junio de 2025, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) desestimó los intentos de Disney por bloquear la inscripción de Zapping, una plataforma chilena de televisión por internet.

El conflicto entre las empresas inició en mayo de 2023, luego de que Disney se opusiera a la solicitud de inscripción de la marca chilena ante el Inapi. De acuerdo con Diario Financiero, la gigante estadounidense sostuvo que se parece demasiado a su marca The Zapping Zone, tanto en lo escrito como en lo sonoro. Además, aseguró que es titular en Chile y en el extranjero.

Disney también aseguró que The Zapping Zone se utilizó para un programa de transmisión diaria: “Es por ello inaceptable que el solicitante haya recurrido a construir la pseudo marca pedida valiéndose del prestigio y notoriedad del signo The Zapping Zone“.

Por su parte, Zapping rechazó dichos cuestionamientos y aseguró que es titular de la marca Zapping TV desde 2019. La empresa sostuvo que “no existe posibilidad alguna de que los signos en aparente conflicto puedan ser confundidos entre sí”. Agregó que: “The Zapping Zone no se encuentra en uso en el mercado nacional; el programa finalizó sus transmisiones en 2012″.

En conversación con The Clinic, desde Zapping aseguraron que “valoramos profundamente nuestra relación comercial con nuestros proveedores de contenido, entre los cuales se encuentra Disney, una de las principales empresas del sector, con la que mantenemos una excelente colaboración desde siempre”.

Finalmente, el Inapi rechazó la oposición de Disney y otorgó la marca solicitada a Zapping: “Tratándose de signos diferentes, no existe riesgo de confusión entre el público consumidor”, aseguró. La marca chilena afirmó a este medio que “desde nuestra perspectiva, todo está en orden y seguimos enfocados en entregar el mejor servicio a nuestros suscriptores”.

Sin embargo, Disney apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial para intentar revertir la decisión.