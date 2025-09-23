Eduardo Artés mantiene dichos sobre Kast y advierte que un eventual gobierno del republicano “traería conflicto social”

El candidato presidencial Eduardo Artés (Ind.) ahondó en sus dichos sobre la supuesta respuesta que tendría la ciudadanía y la izquierda en caso de que José Antonio Kast triunfara en las elecciones. Esto, mientras diputados de RN buscan que el Consejo Directorio del Servicio Electoral (Servel) fiscalice los dichos del aspirante a La Moneda.

Diputados de Renovación Nacional (RN) -entre ellos, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro- enviaron un oficio a la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, solicitando que se fiscalicen los dichos del candidato presidencial Eduardo Artés (Ind.) y que, de ser procedente, se apliquen las sanciones pertinentes.

El documento, firmado por los jefes de bancada de RN, los diputados Carla Morales y Frank Sauerbaum, además del presidente de la Cámara Baja, señala que “las intervenciones de los candidatos, amparadas por la libertad de expresión, no pueden contradecir los principios del régimen democrático y republicano que instituye constitucionalmente al país, entre lo que se incluye la separación de los Poderes del Estado, la vigencia del Estado de Derecho y la primacía de la democracia ejercida mediante los comicios regulares, de los cuales este Servicio Electoral es institución garante y escrutador”.

En esa línea, denunciaron que Artés “afirmó de manera pública y abierta que un eventual triunfo de otro de los candidatos, Sr. José Antonio Kast, conduciría a una intervención al régimen democrático, señalando que este Gobierno ‘no va a durar nada, porque la calle y la izquierda no lo dejarán'”.

Desde la perspectiva de los legisladores, tales dichos “socavan y quitan vigencia a la institucionalidad democrática y republicana de Chile, disponiendo que si triunfa uno determinado de los distintos candidatos a la Presidencia de la República su Gobierno sería interrumpido por una vía de facto promovida por lo que él identifica como ‘la calle’, pero además por un sector o tendencia política determinada: ‘la izquierda'”.

A su vez, mencionan que la alocución de Artés “trasgrede los márgenes de la libertad de expresión que es posible ejercer en el período electoral, puesto que llama derechamente a socavar uno de los principios fundamentales de nuestro orden institucional como es el del Gobierno de las mayorías y del respeto por la voluntad popular manifestada en las urnas”.

Finalmente, agregan que “los dichos del candidato Artés desestiman el valor de la voluntad soberana manifestada a través de los comicios electorales, y suponen ex ante que ciertas candidaturas son inviable y otras no, y lo que es peor, señala que será precisamente él en tanto integrante de “la izquierda” quien evitará que se consuma la voluntad popular con medidas de fuerza. Se trata por cierto de una manera inaceptable de apelar al voto y a desestimar otras opciones presidenciales en base a amenazas o coacción de electores que legítimamente solo quieren orden público para desarrollar sus planes de vida”.

“Son dichos que se formulan en medios de gran alcance y que buscan instalar el temor en el debate electoral, instalando una candidatura de forma ilegítima en periodo de campaña, algo que debiese ser revisado por este Servicio Electoral”, concluyen los parlamentarios de RN.

Eduardo Artés mantiene sus dichos sobre Kast

En relación al oficio, el candidato Artés descartó esta mañana que se tratara de una amenaza, sino que más bien de un error de compresión lectora. “Es un problema de comprensión lectora, de saber qué está pasando, porque yo no puedo amenazar”, sostuvo en entrevista con Tele13 Radio.

“Yo lo que planteo es muy simple, un gobierno como Kast, bueno Kaiser sería las mismas, simplemente traería conflicto social por los recortes que harían, y ese conflicto social significaría manifestaciones, rechazos a sus políticas. Y la izquierda, y quien habla, como militante de izquierda, estaríamos en la calle con el pueblo, porque somos parte del pueblo. Esa es la constatación, así de concreta”, acotó.

Tras ello, insistió en que “simplemente me están dando una capacidad extraordinaria que no tengo porque si el pueblo no se moviliza, Eduardo Artés puede salir todos los días a la calle a gritar y no va a pasar nada. Es un problema de comprensión, vean lo que está planteado en The Clinic, vean lo que está planteado en Radio Pauta y Cooperativa, y es eso, que las medidas y el accionar provocarían un descontento social, una ingobernabilidad”.

“Les dolió porque le pegué justamente en lo que dicen. ¿Qué dicen ellos? ofrecen gobernabilidad, estabilidad, y mucha represión. Las medidas que plantea Kast en caso de manifestaciones son increíbles”, remató Artés.