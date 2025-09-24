José Miguel Insulza fue operado de urgencia para instalarle un marcapasos tras llegar a clínica de Santiago por episodio de mareos

El senador José Miguel Insulza fue internado de urgencia tras sufrir mareos y ser diagnosticado con un bloqueo cardíaco. Los médicos decidieron implantarle un marcapasos definitivo

El abogado y senador, José Miguel Insulza, acudió durante la tarde de este miércoles hasta el servicio de urgencias de la Clínica Alemana tras sufrir un episodio de mareos. Tras el chequeo médico correspondiente, el equipo médico decidió que el parlamentario debía ser sometido a una operación para la instalación de un marcapasos.

Mediante un escueto comunicado de prensa, la Clínica Alemana señaló que “el senador José Miguel Insulza acudió hoy al Servicio de Urgencia tras experimentar un episodio de mareos. Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardiaco“.

“Por esta razón, durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo. Su evolución ha sido satisfactoria y permanecerá en observación”, señalaron desde la clínica.

La candidatura de José Miguel Insulza por Valparaíso

José Miguel Insulza es senador del Partido Socialista (PS) por la 1ª Circunscripción de Arica y Parinacota hasta 2026. Fue exsecretario General de la OEA, canciller y se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos.

Insulza también fue agente del Gobierno de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, entre 2015-2016 y ahora se postula como senador por la región de Valparaíso. En ese contexto, este martes publicó parte de su campaña política destacando que también es conocido como “El Panzer”.

“Soy José Miguel Insulza (el Panzer). Fui Ministro del Interior, Canciller, Ministro Secretario General de la Presidencia y Secretario General de la OEA. Hoy, pongo toda esa trayectoria nacional e internacional al servicio de la región de Valparaíso”, señaló en sus redes sociales.

También destacó que “conozco Valparaíso y sé lo que necesita: más seguridad, más presencia del Estado y un liderazgo que no se queda callado ni se detiene cuando hay que actuar. Como un panzer, avanzo con convicción. Porque no se trata de promesas, sino de resultados“.