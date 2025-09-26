¿Cómo se preparó Ucrania en medio de la guerra para el Mundial Sub 20?

La selección europea debutará este sábado a las 17 horas frente Corea del Sur en el Estadio Nacional. El cuadro ucraniano vuelve a un Mundial de la categoría después de ser campeones en 2019.

Por Andrés Hernández, DLT Sports

Ucrania, campeona de Polonia 2019, vuelve a participar en una Copa Mundial Sub 20 de la FIFA. Esta vez, de manera completamente distinta, debido a la invasión que Rusia inició a su territorio en febrero de 2022.

“Salimos a pelear por todo el país“, sostiene Anastasia Velozo Miastkovska, karateka ucraniana y campeona europea, que se nacionalizó para representar a Chile y es medallista panamericana. Ella representa el sentimiento de los deportistas ucranianos, quienes, fuera de su país, compiten en importantes torneos internacionales.

Después de quedar entre los cuatro primeros en el Campeonato Sub 19 de la UEFA 2024, que se celebró en Irlanda del Norte en donde vencieron 3-2 a Italia en el último partido, la selección ucraniana de fútbol Sub 20 aseguró un puesto -por quinta vez en su historia- en una cita mundialista de la categoría.

La preparación de la selección ucraniana lejos de casa

La selección ucraniana tuvo que hacer su preparación fuera de su territorio debido a la constante amenaza militar. “En general la situación es bastante complicada en el país“, dice Velozo, que menciona el ejemplo de Zaporiyia, donde “bombardean a diario y se escuchan disparos”.

Por lo mismo, debido a problemas como la falta de luz y dificultades para conciliar el sueño, es que Ucrania se concentró en junio en el complejo deportivo Pinatar Arena, ubicado en España. Este centro fue utilizado para que la selección europea pudiera desarrollar de manera normal sus prácticas.

Además, los ucranianos han optado por llegar anticipadamente a Chile para adaptarse a las condiciones y disputar partidos amistosos. Esto, con el fin de preparar sus partidos oficiales del Grupo B del torneo, que comparte con la República de Corea, Panamá y Paraguay.

El impacto de la guerra en el fútbol

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) junto a la Asociación de Futbolistas Profesionales de Ucrania (AUAPFP), han ayudado a unos 250 futbolistas ucranianos y extranjeros. Estas organizaciones, además de entregar ayuda humanitaria, han dado asistencia jurídica y asesoramiento profesional, especialmente a los menores.

Eugenio Salinas asiste a Copas del Mundo desde 1998 de manera ininterrumpida, y le ha tocado ser testigo en primera persona de cómo guerras y conflictos internacionales impactan en el ámbito deportivo. “La guerra en Ucrania ha sido terrible y Rusia está sancionada”.

Para él es “fatal” que se mezclen estos conflictos. “Deporte, guerra, ideología y violencia no tienen nada que ver en el mismo tarro“, agrega, a propósito de la descalificación de torneos internacionales que aplicó la FIFA a la selección rusa de fútbol en todas sus categorías.

Con las actuales condiciones, la selección ucraniana ya inició su preparación para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA a disputarse en nuestro país, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Los ucranianos buscarán repetir la hazaña de Polonia 2019, aunque, esta vez, con su país en guerra.