“Echarle la culpa a los municipios es una patudez”: Las críticas al Gobierno de alcaldes Sichel y San Martín por retrasos en entrega de licencias en Ñuñoa y Las Condes

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se sumó a las críticas de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, al nuevo Sistema de Gestión de Licencias (SGL). A través de su cuenta de X, el edil acusó que el plan provocó que las personas tuvieran que esperar meses para renovar la licencia de conducir: “Echarle la culpa a los municipios es una patudez. Urge postergar vigencia de licencias y que el Gobierno rediseñe el sistema”.

Además, el alcalde señaló que “las personas que necesitan renovar su licencia pasan meses atrapados en la burocracia esperando horas (…). Urge postergar vigencia de licencias y que el Gobierno rediseñe el sistema. El costo de la impericia lo están pagando las personas y lo gobierno locales”.

La reacción del alcalde Sichel es parte de la polémica que se ha arrastrado hace varios días, luego de que la alcaldesa San Martín publicara una carta en El Mercurio: La tormenta perfecta. En ella, la edil acusó que, tras la implementación del SGL, se ralentizó el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir: “Nuestra comuna, que hasta ese momento atendía a más de 200 personas diarias, se vio obligada a disminuir los turnos a penas 50 personas por jornada, generando en los usuarios una molestia e incertidumbre que compartimos”.

San Martín también criticó que el SGL se implementó sin ajustes técnicos, lo que provocó permanentes caídas del sistema y largas esperas en línea. Aunque la alcaldesa comparte la idea de modernizar, advierte que en la práctica el proyecto solo generó consecuencias negativas: “No es comprensible el apuro del Gobierno por empujar esta implementación en las condiciones descritas”.

La edil agregó que: “Los municipios estamos dando la cara, nuevamente, por un sistema mal planificado e implementado a la fuerza, sin cumplir con los mínimos técnicos y en medio de la —ya descrita— sobrecarga de las prórrogas de la pandemia. El Gobierno ha creado una tormenta perfecta”.

Respuestas cruzadas

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. A través de una carta publicada en el mismo medio, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Infante, afirmó que el servicio no se ralentizó. “Del 1 al 23 de septiembre se han otorgado 14.834 en la RM, en un ranking liderado por Maipú con 955 licencias, seguida de Providencia con 807, Lo Barnechea con 740, Las Condes con 726 y La Florida con 647”, escribió.

Infante subrayó que, gracias a la integración con el Registro Civil y otros organismos, hoy existe información trazable y segura que fortalece la responsabilidad funcionaria, reduce el riesgo de fraude y mejora la seguridad vial. Además, Infante usó como ejemplo otra carta, en la que un hombre narró su buena experiencia en Santiago: “¿Cuál fue la diferencia entonces si el sistema es el mismo? La administración interna que cada equipo hace según sus propias capacidades”.

Dicha respuesta generó la reacción del alcalde Sebastián Sichel a través de su cuenta de X. También respondió la alcaldesa San Martín, mediante otra carta en El Mercurio. En ella, la edil cuestionó que se celebren las cifras entregadas por la secretaria ejecutiva de Conaset: “Es bueno hacer ver que antes de aplicado el sistema, en Las Condes entregábamos ¡más de tres mil licencias en la misma cantidad de días!”.

San Martín agregó que “mientras la autoridad parece indolente frente a este escenario, son nuestros funcionarios municipales quienes deben dar la cara a los vecinos por las postergaciones, retrasos y lentitud en la entrega de las licencias”. Además, le pidió mayor autocrítica al Gobierno por haber implementado el SGL en el “peor” momento y cerró la carta haciendo un llamado a abrir el diálogo con municipios y expertos.

Cómo funciona la nueva licencia digital de conducir

El pasado 1 de septiembre empezó a funcionar en la Región Metropolitana el nuevo SGL, que trajo consigo la implementación de la licencia de conducir en formato digital.

Su gran ventaja consiste en la incorporación de información y bases de datos centralizadas, lo que le facilita la inspección a Carabineros, fiscalización del Ministerio de Transportes y municipalidades. Además, cuenta con un código QR único que permite detectar una eventual falsificación y está asociado a la Clave Única del conductor.

Para obtener la licencia digital, las personas deben realizar un trámite en la Dirección del Tránsito de su comuna y después descargar la aplicación en sus celulares.