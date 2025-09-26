La ruta: cosas ricas por pocos pesos para poder llegar a fin de mes

Pasadas las fiestas patrias la única real preocupación de la gente es que se acabe septiembre… y que paguen. Pero como mientras tanto hay que seguir comiendo, aquí les dejo algunas delicias por poca plata que pueden encontrar en la ciudad. Ideales para pasar el hambre hasta que cante Gardel.

¿Para componer el cuerpo?

Hay gente que asegura que después de una noche (o varias) de farra, lo mejor es comer algo contundente y ojalá con algo de materia grasa. Por ejemplo, un plato de pasta con alguna salsa. Y si es barato, mucho mejor. Todo eso se puede pedir en Fagotto, una cadena de pequeños locales dispersos por la ciudad que ofrecen pasta fresca con salsas como pesto, boloñesa y otras; las que no superan los cinco mil pesos. El único detalle es que hay que comer en la calle. Por lo mismo, la pasta viene en un cómodo pote de papel encerado y se entregan cubiertos desechables. Para los tiempos que corren, no está nada de mal.

www.fagotto.cl



Sin sufrir



Comer rico por poca plata es difícil pero no imposible. Una buena muestra de esto se da en Inca de Oro, un pequeño puesto de sándwichs preparados al momento que funciona en el pasaje Omer Huet, en pleno centro de Santiago. En este sitio -desde hace décadas- es posible degustar unos sándwichs que vienen en una marraqueta increíble y que se pueden rellenar con combinaciones tan

apetitosas como pernil con palta, bondiola con queso chanco, queso fresco y ají verde, malaya y varias delicias más; todo por precios que bordean los tres mil pesos. Una verdadera ganga… y muy rica.



Omer Huet 33, Santiago.

Donde todo comenzó

La historia es más o menos conocida. En los años treinta Eduardo Bahamondes se instaló con una fuente de soda en Plaza de Armas e introdujo el hot dog que había conocido durante sus años viviendo en Estados Unidos y que más tarde se transformaría en nuestro conocido completo. Años después la familia Devillaine compró el negocio, pero siguió con más o menos la misma carta de siempre: completos,

churrascos y pizzas. Hasta hoy. Y claro, en semanas de poco billete en los bolsillos no deja ser una gran acción llegar hasta El Portal Ex Bahamondes y comerse un completo, italiano o dinámico. Todo bien grande y sabroso, por menos de cinco mil pesos y de los mejores de la ciudad.

Portal Fernández Concha 924 y 946, Santiago.



Para salir de lo común

Porque comer por poca plata no puede ser sinónimo sólo de sándwichs, pastas o ensaladas es que vale la pena darse una vuelta por el restaurante indio Handi Masala, en la céntrica calle San Martín, donde es posible disfrutar de unas muy buenas colaciones por menos de diez mil pesos. Hay currys en base a pollo, vegetales o cordero; además de preparaciones con camarones. Todo acompañado de arroz basmati y pan indio. Una apetitosa alternativa de almuerzo, y módica, que es lo único que importa por estos días.

San Martín 80, teléfono 961505830, Santiago.



Para comer a destajo

Los tenedores libres están muy de moda en Santiago y en días como los que estamos pasando se hacen

prácticamente imprescindibles. En este contexto es que vale la pena destacar al Pachamama, que ofrece una increíble variedad de platillos peruanos que van desde los ceviches y tiraditos, pasando por carnes, chupes, arroces y mucho más, sin dejar de mencionar una gran variedad de postres. La tarifa para adultos no llega a veinte mil pesos y en el caso de los niños baja a la mitad. Así las cosas, solo falta tener el tiempo para pegarse un buen banquete.

Antonio Varas 2207, teléfono 958168997, Providencia.

Otro buen almuerzo

Si andan por la calle San Pío X, en Providencia, a la hora de almuerzo; vale la pena que pasen por Momotaro, un sitio donde por poco más de trece mil pesos se puede disfrutar de un almuerzo que por lo general lleva curry o pollo frito de entrada y ramen como plato de fondo, además de té frío para acompañar. Difícil encontrar un almuerzo así de contundente y rico por tan poca plata en Santiago. Como para tenerlo en cuenta.

San Pío X 2393, Providencia.

La pizza salvadora

En el MUT -y en varios otros centros comerciales de Santiago- es posible comer al paso en Tonny Pizzería, un sitio donde se pueden comer unas muy buenas pizzas individuales por algo así como seis mil pesos y además con una bebida pequeña incluida. La margarita, la pepperoni y la marinara de verdad valen la pena. Una de las mejores relaciones precio-calidad en las pizzas de Santiago.

www.tonnypizzeria.cl

24/7

Es cierto que la principal característica de la cadena Miguelayo es que funcionan los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día. Por lo mismo, cuando más se gozan las delicias que ofrece es a altas horas de la madrugada, cuando prácticamente todo el resto de la ciudad duerme. Sin embargo, otra buena cosa de Miguelayo es que tiene -sobre todo- sabrosos completos y churrascos a muy buenos precios (tienen muchas promociones bajo los diez mil pesos). Así da gusto trasnochar.

www.miguelayo.cl

Papas fritas y más

Para el bajón, para pasar piola a la hora de almuerzo o simplemente para saciar el hambre en cualquier momento del día; lo cierto es que una porción de papas fritas siempre vendrá bien. Ahora, si las papas fritas se piden en Papachecos y con algún agregado como mayonesa al ajo, pebre, cebolla caramelizada, salsa de queso azul, carne mechada o varios otros; mucho mejor. Y para que todo sea aún mejor, es bueno contar que la combinación más cara de este lugar no sebe andar más allá de los siete u ocho mil

pesos. Bueno, por algo siempre hay fila en la calle Lastarria.



José Victorino Lastarria 160, teléfono 978930447, Santiago.