Madres acusan quiebre de stock de fórmula para niños con alergia a la leche en el sistema público: “Hay familias tremendamente angustiadas”

La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud reconoce la escasez en la fórmula aminoacídica para niños con alergia a la proteína de leche de vaca y anuncia un acuerdo con nuevos proveedores para garantizar el suministro estable durante los próximos meses, mientras familias afectadas denuncian altos precios y falta de alternativas.

Denise Albala tiene un hijo de un año que es alérgico a la proteína de leche de vaca y desde los cuatro meses toma fórmula aminoacídica para alimentarse.

Al principio, Denise recurría al Cesfam para adquirir gratuitamente esta fórmula, ya que este alimento es parte del programa del Ministerio de Salud: Programa Nacional de Alimentación Complementario (PNAC). El proyecto cuenta con un subprograma llamado Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV), donde ofrecen fórmula aminoacídica y fórmula extensamente hidrolizada.

Sin embargo, hace aproximadamente dos meses ha estado recibiendo la mitad de la leche que le pide la pediatra para su hijo. “Nos dicen que cuando llegue el stock restante del mes nos van a dar la leche que falta, pero en verdad eso no ha pasado y por eso hemos tenido que comprar leche porque obviamente le falta”, dice Denise.

Además, la mujer cuenta que los precios de los tarros de fórmula aminoacídica son muy elevados: “Hoy están a $30 o $33 mil y nos duran tres o cuatro días”.

Un desabastecimiento reconocido

Ante esta falta de stock, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud (CENABAST) publicó un comunicado el pasado 20 de agosto donde explicaron los motivos: “El abastecimiento del producto (…) ha presentado dificultades debido a incumplimientos en las entregas del proveedor adjudicado para el período julio-septiembre”.

En dicha oportunidad, CENABAST informó que, mientras se normalizaba el abastecimiento, entregaría fórmulas de manera parcial y distribuyendo el stock disponible en la red de salud.

A inicios de septiembre, la CENABAST publicó un nuevo comunicado, en el que confirmó el arribo del stock de fórmula aminoacídica. El comunicado señalaba que:

Se ejecutó una compra especial del producto “Similac Rice” de laboratorio Abbott, que permitirá cubrir la mayor parte de necesidades del mes de septiembre. Asimismo, durante octubre entrará en vigencia el nuevo contrato con la empresa Nestlé, con una duración de 12 meses, lo que asegurará la provisión estable y continua de este producto en adelante.

Pero el comunicado no mencionaba nada sobre la fórmula extensamente hidrolizada. En una carta publicada el jueves 25 de septiembre en El Mercurio, José Manuel Toro, padre de un niño de ocho meses, afirma que “hace aproximadamente tres meses hay quiebre de stock de esta leche en los Cesfam del país donde no ofrecen otra alternativa”.

José Manuel señaló que la leche que compra cuesta más de $50 mil y que un tarro no le alcanza para la semana. Sin este apoyo, “hay familias tremendamente angustiadas con la incertidumbre de no poder dar a sus hijos el alimento necesario para que crezcan sanos y fuertes”.

Sin embargo, CENABAST objetó la carta: “Este producto ha tenido una distribución normal entre enero y septiembre de 2025, según lo reportado por el proveedor Biotec. De hecho, en promedio se han distribuido 1.500 cajas a todas las regiones del país”.