“No más pago por voto”: el debate que se abrió entre los candidatos presidenciales y el pacto que planteó Kast a Matthei para recibir la mitad

El abanderado presidencial republicano elevó la apuesta luego de que la candidata de Chile Vamos cuestionara la remuneración por voto que reciben los candidatos tras las elecciones presidenciales, durante el Encuentro Empresarial del Sur, que reunió a Kast, Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Sin embargo, ese no fue el único cruce de la jornada, pues en varias ocasiones se registraron emplazamientos directos entre los aspirantes a La Moneda.

Sobre empleo, seguridad y descentralización hablaron los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Evelyn Matthei en el Encuentro Empresarial del Sur (EESUR 2025), realizado durante esta jornada en Valdivia. Sin embargo, el evento estuvo marcado por el cruce entre el candidato republicano y la abanderada de Chile Vamos, las dos cartas mejor posicionadas de cara a las elecciones, según las encuestas de opinión pública.

La jornada comenzó sin mayores tensiones. Por un lado, la exalcaldesa de Providencia buscó instalar un discurso de consenso, aludiendo a la importancia del diálogo y la negociación: “Mucha gente que piensa distinto”, sostuvo.

Por otro, Kast apuntó directamente contra la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, quien no asistió al encuentro: “Lamento que la candidata del Gobierno, de la continuidad, no haya venido (…) me habría gustado que pudiese estar y que no se hubiese excusado una vez más para que diera explicaciones”.

El ambiente se tensó con el correr de los minutos. Primero fue Franco Parisi quien encaró a Kaiser: “No te interrumpí, por favor”, insistió, para luego emplazarlo a renunciar a su dieta parlamentaria mientras fuera candidato presidencial. En ese cruce, se escuchó de fondo a Matthei: “Él siempre agrede”. Parisi replicó en burlesco: “Voy a llorar un poquito”.

El emplazamiento de Kast

Tras ese intercambio, la militante UDI lanzó un comentario que golpeó tanto a Kast como a Parisi: “Me llama la atención que se dan tantos ejemplos de plata mal gastada, pero nadie menciona los miles de millones de pesos que se gastan en elecciones y que se entregan por voto recibido. Me imagino que si cortáramos o disminuyéramos la cantidad de plata que se recibe por voto, tendríamos bastante menos candidatos”.

José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Evelyn Matthei en foro debate presidencial en Valdivia EESUR “Soy Empresario, Motor de Desarrollo”. MIGUEL ANGEL BUSTOS / UNO NOTICIAS

Parisi suscribió de inmediato la idea: “Concuerdo con Evelyn: no más pago por voto, no más pago por diputados, no más pago por senadores. Y que por favor los grandes partidos políticos vendan las mansiones que tienen como sedes. Es vergonzoso lo que ocurre con el Partido Comunista, el Socialista, la UDI, RN, son mansiones”.

Kast, sin embargo, fue más allá y emplazó directamente a Matthei: “Te propongo que nosotros firmemos un pacto presidencial y que tú y yo, para no involucrar a los parlamentarios, recibamos la mitad del recurso por voto emitido”. Y explicó: “Si hoy día pagan 1.400, comprometámonos a recibir 700 porque igual tenemos que pagar cosas”.

El comentario provocó aplausos del público y, entre vítores, Kast concluyó: “A la salida firmamos”. El abanderado, minutos después, firmó un documento sellando el compromiso.

Las disputa por la agenda de seguridad

“Yo sé que esto no le gusta a Johannes”, advirtió Matthei al exponer su propuesta de instalar 140 mil cámaras de Arica a Punta Arenas con un sistema integrado y de reconocimiento facial con inteligencia artificial y reconocimiento de patentes.

“Nos va a permitir que, si nosotros estamos buscando alguien que cometió un crimen en Arica, (…) nos va a poder decir si esa persona está en Linares y no seguir buscando. Estas son las medidas que están tomando las sociedades más seguras del mundo como Singapur”, explicó la abanderada.

Kaiser respondió: “Chile no quiere ser Singapur, no quiere ser un estado policial, la inmensa mayoría de los delincuentes ha sido detenidos no una, sino que cientos de veces, algunos de ellos tienen más de 100 detenciones y sin embargo, no tienen condena, por qué. Tenemos un problema que ninguna candidatura quiere tocar, aparte de este, es el problema con Fiscalía y el sistema judicial”.